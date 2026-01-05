המשטרה הודיעה כי האריכה את מעצרו של תושב פלמחים. שחשוד בהריגתו של בני שגיא נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע בתאונת דרכים

המשטרה הודיעה היום (שני) כי האריכה את מעצרו של תושב פלמחים. שחשוד בהריגתו של בני שגיא נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתאונת דרכים אמש. מעצרו הוארך בבית המשפט.

החשוד נהג תושב פלמחים, בשנות הארבעים לחייו נהג בג'יפ כשפגע בבני שגיא שרכב על אופנוע. הוא נחקר בין בין היתר על עבירות של המתה בקלות דעת, נהיגה תחת השפעת סמים וסטייה מנתיב הנסיעה.

עוד באותו נושא הותר לפרסום: בני שגיא נשיא בית המשפט המחוזי בב"ש נהרג בתאונה 18:49 | שמחה רז 17 0 😀 👏

מהמשטרה נמסר: "בוחני התנועה של מרחב לכיש עצרו אמש נהג רכב מסוג גי׳פ בחשד למעורבות בתאונת דרכים קטלנית, בה נהרג נהג אופנוע בכביש 6. מעצרו הוארך כעת בבימ״ש שוטרי תחנת קריית מלאכי פתחו אתמול בחקירה נגד אשר על פי החשד היה מעורב בגרימת תאונת דרכים בעת שנהג ברכבו מסוג ג׳יפ בכביש 6 לדרום. עפ"י גורמי רפואה, כתוצאה מהתאונה נקבע מותו במקום של נהג האופנוע לאחר ביצוע פעולות החייאה".

כמפורט לעיל, הנהג החשוד עוכב לחקירה על ידי בוחני התנועה של מרחב לכיש, בסיום חקירתו נעצר ובדיון שנערך היום בבימ״ש הוארך "מעצרו עד ליום 06.01.26 בהתאם לצורכי החקירה".