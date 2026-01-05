זה רישמי: תוכנית הריאליטי האתגרית "נינג'ה ישראל" צפויה לחזור לעונה חדשה. גם ההרשמה כבר פתוחה וניתן לפנות לליהוק

בשורה משמחת לחובבי הספורט והאדרנלין: קשת 12 הודיעה רשמית כי תוכנית הריאליטי המצליחה "נינג'ה ישראל" חוזרת למסך. לאחר תקופת הפסקה שיצרה געגוע בקרב הצופים, ההפקה אישרה כי העונה החדשה צפויה להצטלם כבר בקיץ הקרוב.

מאז עלתה לראשונה לאוויר ב-2018, "נינג'ה ישראל" הפכה לתופעה תרבותית חסרת תקדים בישראל. התוכנית לא רק שברה שיאי רייטינג בפריים-טיים, אלא חוללה מהפכה של ממש בתרבות הספורט המקומית, כשהיא מובילה לפתיחתם של עשרות מתחמי אימונים וקירות טיפוס ברחבי הארץ.

לאורך העונות, התוכנית סיפקה רגעים טלוויזיוניים בלתי נשכחים והצמיחה גיבורים מקומיים שהפכו למודל לחיקוי. זכורים במיוחד יובל שמלא, שהוכתר כנינג'ה הישראלי הראשון (וה-16 בעולם) לאחר שצלח את הר המידוריאמה האימתני, ויוגב מלכה ששיחזר את ההישג המדהים עונה לאחר מכן. המתח שסיפקו השניים, יחד עם הדינמיקה בין המנחים אסי עזר ורותם סלע וצוות הפרשנים, הפכו את המסלול בנמל חיפה לזירה הלוהטת ביותר בטלוויזיה.

כעת, המסלול נפתח מחדש והחיפוש אחר הנינג'ה הבא של ישראל בעיצומו. ההרשמה לעונת 2026 נפתחה רשמית, והציפייה היא למכשולים חדשים שיאתגרו את קצה היכולת האנושית.

חושבים שיש לכם את מה שצריך כדי ללחוץ על הבאזר? ההרשמה נפתחה. פנו למלהקת: @arbelbel