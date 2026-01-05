השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מאיים במשבר חוקתי אם בג"צ יפסוק לפטר אותו: "אין ליועמ"שית ולבג"ץ שום סמכות לפטר שרים. נקודה"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס בפתח ישיבת סיעת עוצמה יהודית לעמדת היועמ"שית לפיה על ראש הממשלה לפטר אותו בגלל התערבותו בעבודת המשטרה.

"ביום חמישי שעבר, התקדמה היועמ"שית צעד נוסף בניסיון שלה להפוך את ישראל לדיקטטורה של החונטה המשפטית, כאשר היא הודיעה לבג"ץ שראש הממשלה צריך לנמק "מדוע הוא לא מפטר אותי מתפקיד השר לביטחון לאומי".

היועמ"שית רוצה להוביל ליצירת תקדים שאין לו אח ורע באף דמוקרטיה בעולם, בו הפקידות המשפטית תקבע מי ימונה לשר – ולא ראש הממשלה".

חוק יסוד: הממשלה קובע מפורשות כי "לא יתמנה לשר מי שהורשע בעבירה ונידון לעונש מאסר בפועל וביום מינויו טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון".

וכאן, לא רק שאין הרשעה, אין אפילו חקירה!

פסיקת בג"צ תהיה בלתי חוקית

למרות הניסיונות העבריינים שלה ללחוץ על המשטרה לפתוח נגדי בחקירה – היא נכשלה. למרות שהיא עשתה יד אחת עם ראש השב"כ הקודם, רונן בר הכושל, שהורה לשב"כ לרגל אחריי ואחרי המשטרה – היא נכשלה.

ואחרי הכישלונות האלה, היא רוצה ליצור כאן תקדים מסוכן, שיאפשר לה ולבג"ץ לפטר שרים בהינף קולמוס, ללא שום עילה – כשברור שלא רק אני נמצא על הכוונת שלהם, אלא גם ראש הממשלה, ויתר שרי ממשלת הימין.

לכן אני אומר כאן בצורה ברורה: אין ליועמ"שית ולבג"ץ שום סמכות לפטר שרים. נקודה. אני שמח שראש הממשלה הבהיר זאת אתמול לנציג היועמ"שית, גיל לימון. אם יינתן פסק דין כזה, הוא יהיה בלתי חוקי בעליל, כזה שדגל שחור מתנוסס מעליו. רק העם יבחר את נציגיו.