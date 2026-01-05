בן גביר ענה לשאלת סרוגים, לגבי הקו האדום שלו לגבי ההסכם: "עמדתי ברורה, לא ניתן לעבור שום שלב. יש קווים אדומים"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ענה היום (שני) לשאלת סרוגים, לגבי הקו האדום שלו לגבי ההסכם: "עמדתי ברורה, לא ניתן לעבור שום שלב. יש קווים אדומים".

הדברים המלאים: "עמדתי מאוד מאוד ידועה, מאוד מאוד ברורה. אני חושב שאי אפשר לעבור שום שלב, וצריך לשים קו אדום. א', הם לא החזירו לנו עדיין את רני גווילי, הוא חייב לחזור הביתה. ב', כמו שאמרת ואמרת נכון, הם מתחמשים, הם מתחזקים, אי אפשר להשלים עם זה. זו עמדתי, אני אומר אותה כל העת, גם לראש הממשלה וגם בפורומים המתאימים".

אמש השר אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר, התראייןב103fm והתייחס למצב הביטחוני ברצועת עזה. בדבריו הוא אמר: "חמאס שולט בשטח שבו ישראל לא נמצאת, חמאס שולט בעזה. זה יעד (שחמאס לא ישלוט ברצועה, ה"ה) שישראל קבעה לעצמה להשיג בדרך כזו או בדרך של לחימה".

במקביל אתמול התפתח עימות סוער במהלך ישיבת הממשלה בנוגע לעמדת היועצת המשפטית לפיה ראש הממשלה צריך לקדם את פיטורי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

השר יצחק וסרלאוף פתח את הדברים וטען: "כל פעם אנחנו מעלים בדיון שהיועצת תוקעת והפרקליטות מונעת, עכשיו הם רוצים לפטר את השר בן גביר. זה לא רק נגדו, זה נגד כולנו". מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, הוסיף "אין תקדים לפיטורי שר בלי כתב אישום, זו שבירת כלים, זו סוף הדמוקרטיה". השר בן גביר ציין "ניסו לסחוט אותי, מישהו מסביבת היועמ"שית, שאם לא אמנה את רינת סבן יפטרו אותי. גיל לימון שנוכח כאן מכיר את המישהו הזה".