עזיבה אחרי דרמה ארוכה

המעבר מגיע לאחר סיום הליך הגירושים הממושך מבראד פיט בדצמבר 2024, שכלל מאבקים משפטיים קשים. מקורבים מספרים כי ג'ולי מתקשה להתנתק מהלחצים בלוס אנג'לס. "אנג'לינה לא מצליחה להתרחק מהדרמה סביבה. הדרך היחידה לקחת הפסקה מזה היא לעזוב", אמר השחקן והמפיק ג'יי בנג'מין, חבר קרוב של ג'ולי, ל-Page Six. הוא הוסיף כי היא מתכננת להתמקד רק בפרויקטים שמעניינים אותה באמת.

מקור נוסף סיפר ל-People: "לעבור את כל מה שהיא עברה ועדיין עוברת עם בראד, ולהיות בעיר שבה אי אפשר להסתובב בלי לראות מישהו שאתה מכיר – זה בלתי אפשרי עבורה".

הסאגה המשפחתית

ג'ולי רכשה את האחוזה, שהייתה ביתו של הבמאי האגדי ססיל ב. דה מיל, ב-2016 – בעיקר כדי להישאר קרובה לפיט למען הילדים. כעת, כשרובם בגירים והתאומים ויויאן ונוקס קרובים לגיל 18, היא מרגישה חופשייה יותר.

כחלק מהסכסוך המשפחתי המתוקשר, שלוש מבנותיה – שיילו, זהרה וויויאן – אף הסירו את שם המשפחה "פיט".

השינוי הצפוי ב-2026 יאפשר לג'ולי להתמקד במיזם האופנה Atelier Jolie בניו יורק, ולבלות זמן רב יותר באירופה ובקמבודיה – הרחק מאור הזרקורים.