השופט מנחם מזרחי נתן כעת (שני) החלטה בעניין בקשת הערר של המשטרה, להאריך את התנאים המגבילים על יונתן אוריך שמונעים ממנו להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו.
בהחלטה נכתב: החשוד שוחרר במסגרת פרשת "רכבת בשער" בחודש אפריל 2025, ומאז הוארכו התנאים בהחלטות בית-המשפט, ועתה מצויים אנו בחלוף תקופת 180 הימים, בתוך תחולתו של סעיף 58 (א) דלעיל המחייב דיון "בתוך תקופת הערובה" וכזו לא הייתה בשל מחדלה של המבקשת.
משמעות הדבר כי לבית-המשפט אין סמכות להאריך את תנאי השחרור ככל שאלו נקבעו ביחס לחקירת "רכבת בשער" ואלו בטלים מבלי שהחשוד נדרש לנקוט בפעולה משפטית ביחס אליהם.
השופט מזרחי קבע תאריך חדש לדיון: "יחד עם זאת אזכיר, כי הדין ביחס לתנאי השחרור שנקבעו בפרשת ה"בילד" שונה, וזאת מבלי לגבש דעה סופית, משום שאלו נקבעו על-ידי בית-המשפט המחוזי הנכבד בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2025 (עמ"י 43374-08-25) ותקופת 180 הימים ביחס לתנאים אלו טרם חלפה.
אני קובע דיון בבקשה להארכת תוקף התנאים המגבילים הנוגעים לפרשת ה"בילד" בתאריך 15.1.26 בשעה 14:00".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
רק נתניהו
הסחות הדעת של השמאל לא יעזרו הבוגדים בשקמה באוקטובר יחשפו15:06 05.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
הפסד למדינת ישראל, שרה"מ משתוקק להפגש עם הסוכן הקטארי, שהכניס ללשכתו.15:03 05.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צבי
העובדה שאוריך לא נדרש על ידי בית המשפט לנטוש את הלקוח הקטארי שלו, גם ביבי לא דורש זאת ממנו, מעידה על כך שזה לא רק ניצחון לאוריך, אלא גם לקטארים....
העובדה שאוריך לא נדרש על ידי בית המשפט לנטוש את הלקוח הקטארי שלו, גם ביבי לא דורש זאת ממנו, מעידה על כך שזה לא רק ניצחון לאוריך, אלא גם לקטארים. הם יוכלו לשוב ולהשתמש בלשכת ראש ממשלת ישראל.המשך 15:02 05.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רק נתניהו
הסחות הדעת של השמאל לא יעזרו הבוגדים בשקמה באוקטובר יחשפו15:06 05.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
הפסד למדינת ישראל, שרה"מ משתוקק להפגש עם הסוכן הקטארי, שהכניס ללשכתו.15:03 05.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צבי
העובדה שאוריך לא נדרש על ידי בית המשפט לנטוש את הלקוח הקטארי שלו, גם ביבי לא דורש זאת ממנו, מעידה על כך שזה לא רק ניצחון לאוריך, אלא גם לקטארים....
העובדה שאוריך לא נדרש על ידי בית המשפט לנטוש את הלקוח הקטארי שלו, גם ביבי לא דורש זאת ממנו, מעידה על כך שזה לא רק ניצחון לאוריך, אלא גם לקטארים. הם יוכלו לשוב ולהשתמש בלשכת ראש ממשלת ישראל.המשך 15:02 05.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר