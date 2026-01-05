לאחר שהמשטרה הגישה ערר להאריך את התנאים המגבילים על יונתן אוריך – השופט מנחם מזרחי לא האריך את המגבלות וקבע דיון חדש

השופט מנחם מזרחי נתן כעת (שני) החלטה בעניין בקשת הערר של המשטרה, להאריך את התנאים המגבילים על יונתן אוריך שמונעים ממנו להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו.

בהחלטה נכתב: החשוד שוחרר במסגרת פרשת "רכבת בשער" בחודש אפריל 2025, ומאז הוארכו התנאים בהחלטות בית-המשפט, ועתה מצויים אנו בחלוף תקופת 180 הימים, בתוך תחולתו של סעיף 58 (א) דלעיל המחייב דיון "בתוך תקופת הערובה" וכזו לא הייתה בשל מחדלה של המבקשת.

משמעות הדבר כי לבית-המשפט אין סמכות להאריך את תנאי השחרור ככל שאלו נקבעו ביחס לחקירת "רכבת בשער" ואלו בטלים מבלי שהחשוד נדרש לנקוט בפעולה משפטית ביחס אליהם.

השופט מזרחי קבע תאריך חדש לדיון: "יחד עם זאת אזכיר, כי הדין ביחס לתנאי השחרור שנקבעו בפרשת ה"בילד" שונה, וזאת מבלי לגבש דעה סופית, משום שאלו נקבעו על-ידי בית-המשפט המחוזי הנכבד בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2025 (עמ"י 43374-08-25) ותקופת 180 הימים ביחס לתנאים אלו טרם חלפה.

אני קובע דיון בבקשה להארכת תוקף התנאים המגבילים הנוגעים לפרשת ה"בילד" בתאריך 15.1.26 בשעה 14:00".