השופט מנחם מזרחי נתן כעת (שני) החלטה בעניין בקשת הערר של המשטרה, להאריך את התנאים המגבילים על יונתן אוריך שמונעים ממנו להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו.

בהחלטה נכתב: החשוד שוחרר במסגרת פרשת "רכבת בשער" בחודש אפריל 2025, ומאז הוארכו התנאים בהחלטות בית-המשפט, ועתה מצויים אנו בחלוף תקופת 180 הימים, בתוך תחולתו של סעיף 58 (א) דלעיל המחייב דיון "בתוך תקופת הערובה" וכזו לא הייתה בשל מחדלה של המבקשת.

משמעות הדבר כי לבית-המשפט אין סמכות להאריך את תנאי השחרור ככל שאלו נקבעו ביחס לחקירת "רכבת בשער" ואלו בטלים מבלי שהחשוד נדרש לנקוט בפעולה משפטית ביחס אליהם.

השופט מזרחי קבע תאריך חדש לדיון: "יחד עם זאת אזכיר, כי הדין ביחס לתנאי השחרור שנקבעו בפרשת ה"בילד" שונה, וזאת מבלי לגבש דעה סופית, משום שאלו נקבעו על-ידי בית-המשפט המחוזי הנכבד בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2025 (עמ"י 43374-08-25) ותקופת 180 הימים ביחס לתנאים אלו טרם חלפה.

אני קובע דיון בבקשה להארכת תוקף התנאים המגבילים הנוגעים לפרשת ה"בילד" בתאריך 15.1.26 בשעה 14:00".