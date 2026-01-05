18 חודשי מאסר נגזרו על תושב הוד השרון שפרסם ברשת איום בירי כלפי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בית המשפט קבע כי מדובר בפגיעה בסדרי השלטון ובהליך הדמוקרטי

בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר היום (שני) 18 חודשי מאסר בפועל על דומיטרו חירקיאלי מהוד השרון, לאחר שהודה והורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של החזקת נשק שלא כדין ואיומים, בעקבות פרסום מאיים ברשתות החברתיות כלפי ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.

על פי כתב האישום המתוקן, שהוגש על ידי עו"ד רועי רייס מפרקליטות מחוז מרכז, חירקיאלי הצטלם עם אקדח שהחזיק ללא רישיון, כאשר אצבעו על ההדק והוא מיישיר מבט למצלמה. את התמונה פרסם בחשבון הפייסבוק שלו, ולצידה כתב: "בנט = קליע, ביבי = סמל כתב ומדליית זהב", ואף הגדיר את הפרסום כתמונת הרקע הקבועה של החשבון. המעשים בוצעו על רקע דיווחים באותה תקופה על מעטפת איומים שנשלחה לבנט ולרעייתו, שכללה מכתב מאיים וכדור, אירוע שבעקבותיו הוגברה האבטחה סביב ראש הממשלה דאז.

במסגרת הפרשה הרחבה יותר הורשעה בהמשך גם אילנה ספורטה בעבירת סחיטה באיומים, ונגזרו עליה שנה וחצי מאסר בפועל. בשלב הטיעונים לעונש ביקשה פרקליטות מחוז מרכז להטיל על חירקיאלי עונש של 30 חודשי מאסר בפועל.

בגזר הדין קבעה השופטת מירב גרינברג כי איום המופנה כלפי נבחר ציבור אינו פוגע רק באדם עצמו אלא גם בסדרי השלטון ובאושיות המשטר. עוד צוין כי איומים מסוג זה עלולים להשפיע על שיקול דעתם של נבחרי ציבור, לפגוע בהליך הדמוקרטי, ולהוות תמריץ לאחרים לבצע עבירות דומות, במיוחד כאשר הדברים נאמרים על רקע איומים קודמים כלפי אותו גורם ובני משפחתו.

עו״ד רועי רייס מפרקליטות מחוז מרכז מסר לאחר גזר הדין כי מדובר בפרסום מאיים ובוטה שנעשה בתקופה רגישה, וכי בית המשפט הדגיש את חומרת המעשים ואת ההשלכות האפשריות שלהם, ובהתאם גזר על הנאשם עונש מאסר משמעותי.