ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה של יש עתיד לסערה סביב דבריו של יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף וההתבטאויות של הבכירים החרדים נגד הגיוס. בדבריו טען כי "גולדקנופף והרב מנחם צבי ליברמן – לא מבקשים פטור מגיוס, אלא מבקשים פטור משכול".
"חבר הכנסת גולדקנופף בא אתמול במיוחד לישיבת ועדת החוץ והבטחון להגיד שהסנקציות על משתמטים ועריקים הם כמו סימון בטלאי צהוב. אתמול היה גם כינוס של ראשי ישיבות. הרב מנחם צבי ברלין אמר שם על צה״ל ואלה שתומכים בגיוס, 'הם לא יותר טובים מהיטלר'" הזכיר לפיד. "היטלר הרג מיליון וחצי ילדים יהודים, והוא עמד שם והשווה אותו לצבא להגנה לישראל ואף אחד לא קם, לא הרב הירש, לא הרב לנדו, אף אחד לא אמר, ״אדוני, יהודים לא מדברים ככה".
לפיד סיפר כי "לאבא שלי היה טלאי צהוב. ילד יהודי בן 13 שישב בגטו בודפשט והנאצים רצו להרוג אותו. סבא שלי נרצח בקור ובשלג במחנה הריכוז. רזה כמו שלד. היה באושוויץ, שרד, הועבר למאוטהאוזן ושם הוא נרצח. כשהוא מת היה עליו טלאי צהוב. סבא שלי לא עשה דבר רע לאף אדם מימיו. הוא היה איש קטן ושמן ולא מאוד חשוב. שמו עליו טלאי צהוב ורצחו אותו כי הוא היה יהודי".
"איך אתם מעיזים להשוות את צה"ל לנאצים?"
בהמשך דבריו לפיד תקף בחריפות את החרדים: "איך אתם מעיזים? איך אתם מעיזים להשוות את צבא ההגנה לישראל לנאצים? אם לא היה צה״ל כולנו כבר היינו מזמן מתים כמו סבא שלי. איזו מן יהדות זאת? מה קרה ל'דרכיה דרכי נעם'? ממתי יהודים מדברים ככה אחד לשני?"
"מתישהו תצטרכו להבין: אנחנו לא מנסים לריב אתכם, אנחנו מנסים לחיות אתכם. רק אי אפשר להמשיך ככה שהילדים שלנו מתים ושלכם לא" הוסיף. "אתם לא מבקשים פטור מגיוס, אתם מבקשים פטור משכול. אתם מבקשים פטור מדפיקה בדלת בארבע בבוקר. אנחנו לא יכולים לתת לכם את זה יותר. לא אחרי השבעה באוקטובר. גם אי אפשר להמשיך עם זה שאנחנו מממנים את ההשתמטות ב-60 מיליארד שקל כל שנה. כל משפחה עובדת מעבירה כל חודש 1,700 שקל תשלומים למשתמטים".
"מה שאנחנו מציעים במקום זה, הם חיים משותפים, וסיפור ישראלי משותף" הבהיר בסיכום. "אין לנו שום בעיה עם זה שאתם חרדים. זכותכם המלאה. זה רק לא פוטר אתכם מהחובות שיש לכל אזרח ישראלי – להתגייס, ללמוד ולעבוד. זה לא פוטר אתכם משותפות הגורל של העם הזה. ותפסיקו את הדיבורים על השואה. זה לא לכבודכם, זה לא לכבודה של תורה, זו זילות של השואה, וזה מספק תחמושת לאנטישמים נגד עם ישראל".
במענה לשאלות סרוגים על מדוע יש עתיד לא עתרה לבג"ץ נגד אי הנחת התקציב על שולחן הכנסת – בעוד שמיליארד השקלים לתקציב החרדים הועלו בעתירה, לפיד השיב ואמר כי "אני אגיד על זה שני דברים: אחד, המיליארד ו-90 מיליון הם לא בתקציב. חלק מהבעיה היא שזה העברות תקציביות מחוץ לתקציב, שנעשו בהליך לגמרי לא תקין, בשביל לתת כסף לאנשים בלי שום פיקוח. ביום חמישי העתירה תידון, ואני ממליץ לכולכם לבוא לשם".
"לגבי תקציב המדינה: לממשלה יש עד ה-31 במרץ להביא תקציב ולהעביר אותו. היא יכולה לשחק עם התאריכים. אם אנחנו נראה אפילו פתח קטן אחד בשביל לדחוק אותם להביא תקציב לטובת אזרחי ישראל – אנחנו נעשה את זה. אבל הם מנהלים את הכלכלה כל כך רע, שאולי עדיף שהם לא יעבירו תקציב, יפלו, ובמקום זה ננהל את הכלכלה הישראלית לטובת מעמד הביניים".
חיים
שיא מתגייסים אתמול14:47 05.01.2026
אמן
בתגובה ל: חיים
כן ירבו14:56 05.01.2026
שירי מנתניה
החרדים הם בסה"כ קבלן הקולות החיצוני של הליכוד, שרוכש מהם מנדטים. הם לא חלק מעם ישראל. לליכוד אין רוב לשלוט, אז קונה מהם מנדטים במיליארדים. החרדים הם לא אזרחי המדינה אלא...
החרדים הם בסה"כ קבלן הקולות החיצוני של הליכוד, שרוכש מהם מנדטים. הם לא חלק מעם ישראל. לליכוד אין רוב לשלוט, אז קונה מהם מנדטים במיליארדים. החרדים הם לא אזרחי המדינה אלא נתינים של הכתות החרדיות. אין להם זכות בחירה. יש להם רק זכות הצבעה. הליכוד משתמש שימוש ציני בחרדים ע"מ להבחר, כולא אותם באכזריות בכתות, מונע מהם להתגייס ומונע מהם להיות אזרחי המדינה.המשך 14:56 05.01.2026
אבי
חילונים לשמור מצוות לא להשתמט15:41 05.01.2026
אבי
דקירות??סמים? הטרדות מיניות? אפשר אחרת מובילים שינוי! עוצרים את הפשיעה החילונית!!!15:42 05.01.2026
נכון
יש לפיד למחנה השפוי14:47 05.01.2026
סם
לפידיוט דחליל חלול ושטחי מדקלם לטיפשים השימושיים שבתורם מדקלמים את אותם משפטים אותם הלפידיוט למד במאמץ רב וללא תעודת בגרות זמן רב15:34 05.01.2026
שירי מנתניה
אני כבר ממזמן ממזמן גמרתי עם מחנה ההשתמטות וההפליה בין דם לדם. צה''ל זה קודש הקודשים ועל פיו ישק דבר! לא יודעת איך קיבלו 64 מנדטים? בושה להצביע להם.14:43 05.01.2026
הברירה של כל המתיוונים על פי המתייונים
היא לחבור לאחים המוסלמים מחמאס הנאצי והגייס החמישי שלא מסתירים את כוונותיהם להשמיד את היהודים ולכבוש את הארץ רק שהטיפשים השימושיים של המתיוונים ששנאתם גוברת על שכלם טומנים ראשם בחול כיען בשל חוסר עמוד שידרה לקום ולהציע אלטרנטיבה יהודית דמוקרטית במדינת ישראל15:42 05.01.2026
חרדי למהדרין
אין מה להתרגש ומה להשקיע בו מחשבה הבן אדם מנסה לעבור את אחוז החסימה ללא סיכוים ריאלים! צריך להשקיע עכשיו בלהוריד את יועז הנדל שמנסה לעבור את אחוז החסימה בכל...
אין מה להתרגש ומה להשקיע בו מחשבה הבן אדם מנסה לעבור את אחוז החסימה ללא סיכוים ריאלים! צריך להשקיע עכשיו בלהוריד את יועז הנדל שמנסה לעבור את אחוז החסימה בכל מחיר ולצערי יש לו בייס קשוח!המשך 15:22 05.01.2026
סם
הלוחם שרבים מצ'יזבטים וסיפורי הקרבות שלא היו על שירותו העלום עם עפרון מחודד ומוכן לקרב שהצליב רימונים בלבנון בכדי שמסוקים ינחתו חחחחח בושה בושה ושוב בושה האחרון...
הלוחם שרבים מצ'יזבטים וסיפורי הקרבות שלא היו על שירותו העלום עם עפרון מחודד ומוכן לקרב שהצליב רימונים בלבנון בכדי שמסוקים ינחתו חחחחח בושה בושה ושוב בושה האחרון לדבר על השתמטותהמשך 15:29 05.01.2026
חרדי
חילונים נמאס לי לממן לכם את ארועי הספורט נמאס לי לממן לכם את תאגידד השידור נמאס לי לממן לכם את בתי הכלא שאתם דואגים לפוצץ על שלל דקירות הטרדות וגרוע...
חילונים נמאס לי לממן לכם את ארועי הספורט נמאס לי לממן לכם את תאגידד השידור נמאס לי לממן לכם את בתי הכלא שאתם דואגים לפוצץ על שלל דקירות הטרדות וגרוע מי זה עגלה ריקה אתם לא קולטים שאתם לוקחים פה מליון איש ודוחקים אותם לפינה שלא הם ולא אתם רוצים!! חילונים תעצרו בזמן לפני ש....המשך 15:19 05.01.2026
אבי
דרכיה דרכי נעם אמר לפיד והמשיך להסית15:16 05.01.2026
חילוני אוביקטיבי
כשם שאנחנו דורשים גיוס חרדים אנחנו צריכים לדרוש גיוס משאר האוכלוסיות שלא מתגייסות!15:40 05.01.2026
שלמה
משתמטי מצפון? 2 מליון ערבים? מפסיקים להתחמק מגייסים את כווווווווולם.15:39 05.01.2026
