ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות את ההתבטאויות של החרדים נגד הגיוס: "איך אתם מעיזים להשוות את צה"ל לנאצים? אתם לא מבקשים פטור מגיוס – אתם מבקשים פטור משכול. אנחנו לא יכולים לתת לכם את זה יותר"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה של יש עתיד לסערה סביב דבריו של יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף וההתבטאויות של הבכירים החרדים נגד הגיוס. בדבריו טען כי "גולדקנופף והרב מנחם צבי ליברמן – לא מבקשים פטור מגיוס, אלא מבקשים פטור משכול".

"חבר הכנסת גולדקנופף בא אתמול במיוחד לישיבת ועדת החוץ והבטחון להגיד שהסנקציות על משתמטים ועריקים הם כמו סימון בטלאי צהוב. אתמול היה גם כינוס של ראשי ישיבות. הרב מנחם צבי ברלין אמר שם על צה״ל ואלה שתומכים בגיוס, 'הם לא יותר טובים מהיטלר'" הזכיר לפיד. "היטלר הרג מיליון וחצי ילדים יהודים, והוא עמד שם והשווה אותו לצבא להגנה לישראל ואף אחד לא קם, לא הרב הירש, לא הרב לנדו, אף אחד לא אמר, ״אדוני, יהודים לא מדברים ככה".

עוד באותו נושא בעקבות דבריו – בימין מתנערים מגולדקנופף: "כבר לא מחנה שלנו" 18:02 | חדשות סרוגים 8 0 😀 👏

לפיד סיפר כי "לאבא שלי היה טלאי צהוב. ילד יהודי בן 13 שישב בגטו בודפשט והנאצים רצו להרוג אותו. סבא שלי נרצח בקור ובשלג במחנה הריכוז. רזה כמו שלד. היה באושוויץ, שרד, הועבר למאוטהאוזן ושם הוא נרצח. כשהוא מת היה עליו טלאי צהוב. סבא שלי לא עשה דבר רע לאף אדם מימיו. הוא היה איש קטן ושמן ולא מאוד חשוב. שמו עליו טלאי צהוב ורצחו אותו כי הוא היה יהודי".

"איך אתם מעיזים להשוות את צה"ל לנאצים?"

בהמשך דבריו לפיד תקף בחריפות את החרדים: "איך אתם מעיזים? איך אתם מעיזים להשוות את צבא ההגנה לישראל לנאצים? אם לא היה צה״ל כולנו כבר היינו מזמן מתים כמו סבא שלי. איזו מן יהדות זאת? מה קרה ל'דרכיה דרכי נעם'? ממתי יהודים מדברים ככה אחד לשני?"

"מתישהו תצטרכו להבין: אנחנו לא מנסים לריב אתכם, אנחנו מנסים לחיות אתכם. רק אי אפשר להמשיך ככה שהילדים שלנו מתים ושלכם לא" הוסיף. "אתם לא מבקשים פטור מגיוס, אתם מבקשים פטור משכול. אתם מבקשים פטור מדפיקה בדלת בארבע בבוקר. אנחנו לא יכולים לתת לכם את זה יותר. לא אחרי השבעה באוקטובר. גם אי אפשר להמשיך עם זה שאנחנו מממנים את ההשתמטות ב-60 מיליארד שקל כל שנה. כל משפחה עובדת מעבירה כל חודש 1,700 שקל תשלומים למשתמטים".

"מה שאנחנו מציעים במקום זה, הם חיים משותפים, וסיפור ישראלי משותף" הבהיר בסיכום. "אין לנו שום בעיה עם זה שאתם חרדים. זכותכם המלאה. זה רק לא פוטר אתכם מהחובות שיש לכל אזרח ישראלי – להתגייס, ללמוד ולעבוד. זה לא פוטר אתכם משותפות הגורל של העם הזה. ותפסיקו את הדיבורים על השואה. זה לא לכבודכם, זה לא לכבודה של תורה, זו זילות של השואה, וזה מספק תחמושת לאנטישמים נגד עם ישראל".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: סרוגים)

במענה לשאלות סרוגים על מדוע יש עתיד לא עתרה לבג"ץ נגד אי הנחת התקציב על שולחן הכנסת – בעוד שמיליארד השקלים לתקציב החרדים הועלו בעתירה, לפיד השיב ואמר כי "אני אגיד על זה שני דברים: אחד, המיליארד ו-90 מיליון הם לא בתקציב. חלק מהבעיה היא שזה העברות תקציביות מחוץ לתקציב, שנעשו בהליך לגמרי לא תקין, בשביל לתת כסף לאנשים בלי שום פיקוח. ביום חמישי העתירה תידון, ואני ממליץ לכולכם לבוא לשם".

"לגבי תקציב המדינה: לממשלה יש עד ה-31 במרץ להביא תקציב ולהעביר אותו. היא יכולה לשחק עם התאריכים. אם אנחנו נראה אפילו פתח קטן אחד בשביל לדחוק אותם להביא תקציב לטובת אזרחי ישראל – אנחנו נעשה את זה. אבל הם מנהלים את הכלכלה כל כך רע, שאולי עדיף שהם לא יעבירו תקציב, יפלו, ובמקום זה ננהל את הכלכלה הישראלית לטובת מעמד הביניים".