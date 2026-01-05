על רקע בקשת המפכ״ל לבצע השלמות חקירה – המשטרה מבקשת אישור, חודשיים לאחר פתיחת החקירה – לחדור לקבוצת וואצאפ פנימית של הפצ״רית לשעבר, כך דיווח היום (שני) לירן תמרי.
תמרי הוסיף: "תבינו איזה אירוע הזוי. המשטרה מחזיקה בחומרים כבר חודשיים ורק עכשיו מבקשים באח״מ אישור לעיין בחומרים האלו.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
חנוך
קודם כל, ממי המשטרה מבקשת אישור? מפרקליטות המדינה? מהשופט בדימוס אשר קולה? מאיתמר בן גביר? שנית, שיחות בקבוצת וואטצאפ, בניגוד לשיחות בטלפון, כוללות תקשורת בין אנשים שהם לאו דוקא הפצרי"ת ושאולי...
קודם כל, ממי המשטרה מבקשת אישור? מפרקליטות המדינה? מהשופט בדימוס אשר קולה? מאיתמר בן גביר? שנית, שיחות בקבוצת וואטצאפ, בניגוד לשיחות בטלפון, כוללות תקשורת בין אנשים שהם לאו דוקא הפצרי"ת ושאולי אינם מעורבים בפרשה. איך אפשר לאשר למשטרה גישה למידע שכזה?המשך 13:51 05.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חנוך
קודם כל, ממי המשטרה מבקשת אישור? מפרקליטות המדינה? מהשופט בדימוס אשר קולה? מאיתמר בן גביר? שנית, שיחות בקבוצת וואטצאפ, בניגוד לשיחות בטלפון, כוללות תקשורת בין אנשים שהם לאו דוקא הפצרי"ת ושאולי...
קודם כל, ממי המשטרה מבקשת אישור? מפרקליטות המדינה? מהשופט בדימוס אשר קולה? מאיתמר בן גביר? שנית, שיחות בקבוצת וואטצאפ, בניגוד לשיחות בטלפון, כוללות תקשורת בין אנשים שהם לאו דוקא הפצרי"ת ושאולי אינם מעורבים בפרשה. איך אפשר לאשר למשטרה גישה למידע שכזה?המשך 13:51 05.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר