דיווח ראשוני: כוחות השירות החשאי והמשטרה המקומית פועלים כעת (שני) מחוץ לביתו של סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס בעיר סינסינטי שבאוהיו. בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה כי ירי בוצע לעבר הבית, כשמספר חלונות נופצו.
לפי הדיווחים בתקשורת האמריקנית, האירוע התרחש בסביבות השעה 00:15 (לפי שעון מקומי). המשטרה עצרה חשוד באחריות לירי, אשר נצפה על ידי השירות החשאי כשהוא נמלט מהאזור – ונתפס על ידי הכוחות בתום מרדף.
במשטרה פתחו בחקירת האירוע החריג, ובוחנים כיצד הירי בוצע לאור סידורי האבטחה מחוץ לביתו של סגן הנשיא. לא נרשמו נפגעים באירוע, לאחר שואנס ובני משפחתו לא היו בביתם בעת הירי.
ואנס ורעייתו אושה שוהים בדרך כלל במעון הרשמי בוושינגטון, אך בשבוע שעבר חזרו לביתם בסינסינטי לחג המולד והשנה האזרחית החדשה – והרשויות המקומיות הציבו מחסומים ובידוקים מחוץ לבית וברחוב לצרכי אבטחה. עם זאת, הרשויות טענו כי המחסומים הוסרו כבר אתמול, לאחר שככל הנראה ואנס ובני המשפחה עזבו את האזור וחזרו לבירת ארה"ב לקראת חידוש פעילות הקונגרס.
פרטים נוספים מיד
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים