חריג ביותר: המשטרה בצעד נוסף נגד יונתן אוריך

לאחר שסנגוריו של יונתן אוריך הודיעו היום (שני) כי הוא מתכנן לחזור ללשכת ראש הממשלה נתניהו, בשל התפוגגות תקופת התנאים, המשטרה לא חיכתה להחלטה הסופית של השופט מזרחי, ומיהרה להגיש ערר נגדו.

על פי הדיווח של אבישי גרינצייג, השופט עמי קובו קבע דיון למחר בשעה 8:00 בבוקר. גם הוא, כמו מזרחי, לא האריך את התנאים המגבילים כרגע.

נזכיר כי הפרקליטים הודיעו ליחידה החוקרת: ״בכוונת יונתן אוריך להיפגש מיידית עם ראש הממשלה ולחזור ללשכת רה״מ. התנאים המגבילים שהוטלו עליו פקעו״. כאמור, המשטרה מבקשת מבית המשפט למהר ולהאריך את ההגבלות עליו.

עוד באותו נושא נתניהו מתפוצץ במשפט: "המצגת שלך כוזבת, מעוותת לחלוטין" 11:08 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

לטענת אוריך, אין לבית המשפט סמכות להאריך את ההגבלות לאחר שפקעו. המשטרה מודה שנפלה פגם בהתנהלותה, בכך שהמתינה עם בקשתה עד תום תקופת ההגבלות, אלא שלטענתה מדובר בפגם ״בר ריפוי״.