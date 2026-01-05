סיכול נוסף בכוונות האיראנים לפגוע באישים בישראל: שב"כ ומשטרת ישראל עצרו תושב ראשון לציון שביצע משימת צילום בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר

פרשת ריגול חמורה נוספת. במסגרת פעילות משולבת של שירות הביטחון הכללי וחוקרי היחידה לפשיעה חמורה במרחב שפלה במשטרת ישראל, ביחד עם שוטרי תחנת ראשון לציון, נעצר במהלך חודש דצמבר 2025, לקאצ'או דמסאש, בן 30, תושב ראשון לציון, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונה של גורמי מודיעין איראניים.

בחקירתו בשב"כ ובמשטרה עלה כי בחודשים האחרונים, עמד דמסאש בקשר עם גורמי מודיעין איראניים והתבקש בהנחייתם לבצע מגוון משימות אשר בתמורתן קיבל סכומי כסף שונים.

דמסאש נעצר לאחר שזוהה כמי שצילם בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט. בחקירתו הודה כי טרם ביצוע הצילום, התבקש על ידי מפעילו לרכוש מצלמת רכב לצורך ביצוע המשימה, טלפון נייד ישן וסים עבור הקשר למול המפעיל.

הפעלתו החלה במתן משימות פשוטות, כגון החבאת קופסת סיגריות וצילומים ובהמשך, העברת צילומים שונים למפעיליו, שביצע בעיר מגוריו ובערים נוספות לבקשתם.

הערכה היא כי גם במקרה זה, בדומה לחקירתו של ודים קופריאנוב, שפורסמה ב-25.12.2025, מדובר במשימות איסוף מודיעין מצד גורמים באיראן על מנת לקדם פגיעה בראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט. יוזכר כי גם קופריאנוב נעצר לאחר שזוהה כמי שצילם בסמיכות לביתו, ובחודש שעבר הוגש כנגדו כתב אישום חמור בגין עבירות ריגול.

בתום החקירה, בתאריך 05.01.2025 הוגש כנגד דמסאש כתב אישום לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד על ידי פרקליטות מחוז מרכז (פלילי).

שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב ו/או גורם לא מזוהה, לא כל שכן, ביצוע משימות עבורם תמורת תשלום או כל סיבה אחרת.

גורמים אלה, וביניהם, גורמי מודיעין וטרור ממדינות אויב, ממשיכים במאמציהם לגייס ולהפעיל ישראלים לצורך ביצוע משימות ביטחוניות ומשימות טרור וריגול בישראל. אותם גורמים מנסים לגייס ישראלים גם באמצעות פניות ברשתות החברתיות.

גופי הביטחון במדינת ישראל ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות זו.