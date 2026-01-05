אמש לפני 20 שנה, הובהל ראש הממשלה אריאל שרון לבית החולים לאחר שלקה בפעם השנייה באירוע מוחי חמור. מאותו שבץ הוא כבר לא התעורר, ולאחר שמונה שנים ללא הכרה, הלך שרון לעולמו.
העיתונאית הראשונה שפרסמה על זה, היתה רינה מצליח, כתבת ערוץ 2 דאז. היום (שני) בראיון ברדיו 103fm, היא מספרת על הרגעים הדרמטיים האלו.
"אני דיווחתי ראשונה על ההתמוטטות הראשונה שלו, הרי הוא התמוטט פעמיים. וזו היתה התמוטטות היותר חשובה מבחינה עיתונאית הייתה הראשונה", סיפר המצליח. "בדיוק ערכתי כתבה על שרון, והייתי מאופרת ולבושה, ומוכנה להיכנס לאולפן. אז אני מקבלת טלפון ששרון התמוטט והוא בדרך לבית חולים. זה היה וואו, לא היו לו שום בעיות בריאות".
היא נשאלה מי סיפר לה על זה ומשיבה: "אפילו בעוד מאה שנה, אפילו מתוך הקבר לא יוציאו את זה ממני. לכל עיתונאי יש מעט מאוד מקורות שהוא יכול לקבל מהם ידיעה בלי לבדוק אותה, לפחות ככה היה בזמני, וזה הגיע ממקור ברזל", אמרה.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
רציתם "מלך" ... קבלתם את מלאך המוות שבזמן שהוא שולח את בניכם למות בעזה , למען מטרה בלתי אפשרית ... קונה לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב ... ודרך אגב מה קרה לציר פלדלפי ? מורג ? נצרים ? שכונת השוטרים ? התישבות בעזה ? טיילת טראמפ ? הגירה מרצון ? טרנספר בששון ? ... טפשים , תתעוררו ...
אולי מישהו יגלה לנו מה באמת קרה למנהיג העליון בעת ההתיבשות בכנרת ... או עם הפרוסטטה שנרקבה ?12:17 05.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דני
רינה מסריח. לא השתנתה12:53 05.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רציתם "מלך" ... קבלתם את מלאך המוות שבזמן שהוא שולח את בניכם למות בעזה , למען מטרה בלתי אפשרית ... קונה לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב ... ודרך אגב מה קרה לציר פלדלפי ? מורג ? נצרים ? שכונת השוטרים ? התישבות בעזה ? טיילת טראמפ ? הגירה מרצון ? טרנספר בששון ? ... טפשים , תתעוררו ...
אולי מישהו יגלה לנו מה באמת קרה למנהיג העליון בעת ההתיבשות בכנרת ... או עם הפרוסטטה שנרקבה ?12:17 05.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר