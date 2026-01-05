העיתונאית רינה מצליח חשפה כיצד היא פרסמה בפעם הראשונה על התמוטטותו של ראש הממשלה דאז אריאל שרון, וכך היא הגיבה כשנשאלה מי סיפר לה על זה

אמש לפני 20 שנה, הובהל ראש הממשלה אריאל שרון לבית החולים לאחר שלקה בפעם השנייה באירוע מוחי חמור. מאותו שבץ הוא כבר לא התעורר, ולאחר שמונה שנים ללא הכרה, הלך שרון לעולמו.

העיתונאית הראשונה שפרסמה על זה, היתה רינה מצליח, כתבת ערוץ 2 דאז. היום (שני) בראיון ברדיו 103fm, היא מספרת על הרגעים הדרמטיים האלו.

עוד באותו נושא פעיל הימין בהלם: רינה מצליח חשפה פרט מפתיע על נתניה 13:45 | חדשות סרוגים 20 0 😀 👏

"אני דיווחתי ראשונה על ההתמוטטות הראשונה שלו, הרי הוא התמוטט פעמיים. וזו היתה התמוטטות היותר חשובה מבחינה עיתונאית הייתה הראשונה", סיפר המצליח. "בדיוק ערכתי כתבה על שרון, והייתי מאופרת ולבושה, ומוכנה להיכנס לאולפן. אז אני מקבלת טלפון ששרון התמוטט והוא בדרך לבית חולים. זה היה וואו, לא היו לו שום בעיות בריאות".

היא נשאלה מי סיפר לה על זה ומשיבה: "אפילו בעוד מאה שנה, אפילו מתוך הקבר לא יוציאו את זה ממני. לכל עיתונאי יש מעט מאוד מקורות שהוא יכול לקבל מהם ידיעה בלי לבדוק אותה, לפחות ככה היה בזמני, וזה הגיע ממקור ברזל", אמרה.