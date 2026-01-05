כוחות צה"ל סיכלו ניסיון הברחה נוסף של אמצעי לחימה בגבול מצרים, כאשר הפילו רחפן שנשא שלושה כלי נשק מסוג M-16 ומחסניות

איום הרחפנים נמשך: תצפיות צה"ל ומערך הבקרה האווירי זיהו במהלך הלילה (בין ראשון לשני) רחפן שחצה ממערב לשטח מדינת ישראל, בניסיון להבריח אמצעי לחימה. לאחר הזיהוי, כוחות צה"ל מחטיבת פארן סיכלו את הרחפן שנשא שלושה כלי נשק מסוג M-16 ומחסניות.

בעקבות סיכול ניסיון ההברחה, דובר צה"ל אישר כי אמצעי הלחימה שאותרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.

עוד באותו נושא הברחת נשק ענק נחשפה בגבול מצרים

האירוע הנוכחי הוא האחרון בסדרה של תקריות שהתרחשו בחודשים האחרונים, בהם כוחות צה"ל עצרו הברחות נשק מירדן, מצרים, וסוריה לישראל שבוצעו באמצעות רחפנים. בנוסף, בשבוע שעבר דווח כי פעילות משותפת של שב״כ, ימ״ר דרום במשטרת ישראל וצה״ל חשפה תשתית מבריחי אמצעי לחימה, אשר פעלה להבריח אמל״ח באמצעות רחפנים בגבולה הדרומי של מדינת ישראל ובשטחי הנגב.

ארבעת חברי התשתית, אזרחי ישראל תושבי מסעודין אל עזאזמה, נעצרו לפני כחודש לחקירה משותפת של שב״כ ומשטרת ישראל. חקירתם בשב״כ ובמשטרה העלתה כי חברתי התשתית היו מעורבים בהברחות אמל״ח משמעותיות מגבול סיני באמצעות רחפנים. במהלך אחד מנסיונות ההברחה, נתפסו ארבעה מקלעים מסוג מא״ג, אשר הוברחו על גבי רחפן שהופל ע״י כוחות צה״ל.

בנוסף, העלתה החקירה כי במסגרת ביצוע ההברחות, האזינו חברי החוליה לרשות הקשר הצה״לית, וכי היו מעורבים בהברחות נוספות בגבול סיני. ביום חמישי האחרון הוגש כנגדם כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע על ידי פרקליטות מחוז דרום.