יועצו של נתניהו הודיע כי בכוונתו להיפגש עם רה"מ לאור פקיעת ההגבלות עליו. המשטרה הגישה בקשת הארכה באיחור וטענה כי מדובר ב"פגם טכני"

סנגוריו של יונתן אוריך, המייצגים גם את בנימין נתניהו, הודיעו ליחידה החוקרת כי אוריך ביקש להיפגש באופן מיידי עם ראש הממשלה ולשוב ללשכת ראש הממשלה. לטענת ההגנה, התנאים המגבילים שהוטלו עליו פקעו ולכן אין מניעה משפטית למימוש הבקשה כך פרסם אבישי גרינצייג.

במקביל,משטרת ישראל פנתה לבית המשפט בבקשה דחופה להאריך את ההגבלות על אוריך. במשטרה הודו כי הבקשה הוגשה לאחר שתקופת התנאים הסתיימה, אך טענו כי מדובר בפגם שניתן לריפוי ואינו שולל את סמכות בית המשפט לדון בבקשה.

מנגד, אוריך טוען כי לאחר פקיעת התנאים המגבילים, לבית המשפט אין סמכות להאריך אותם בדיעבד. הסוגיה צפויה להתברר במסגרת הדיון המשפטי.