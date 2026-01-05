צה"ל אישר כי תקף וחיסל שני מחבלי חיזבאללה במרחב ג'מיג'מה שבדרום לבנון, אשר פעלו לשקם את התשתיות הצבאיות של ארגון הטרור. צפו בתיעוד

התקיפות בלבנון נמשכות: בצה"ל אישרו כעת (שני) כי הכוחות תקפו וחיסלו אמש שני מחבלים של חיזבאללה במרחב ג'מיג'מה שבדרום לבנון. לפי הודעת דובר צה"ל, המחבלים עסקו בניסיונות שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור.

צפו בתיעוד מרגעי החיסול:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

"פעילותם של המחבלים היוו הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל".

החיסול הנוכחי התרחש יום אחרי שראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר כי השלב הראשון בתוכנית הצבא הלבנוני לריכוז הנשק הנמצא בידי חיזבאללה לקראת סיום. לדבריו, שלב זה התמקד באזור שמדרום לנהר הליטאני והושלם, למעט נקודות שנמצאות בשליטה ישראלית. סלאם ציין כי השלבים הבאים בתוכנית צפויים להימשך במהלך השנה האזרחית החדשה.

בריאיון לערוץ המקומי LBCI הדגיש סלאם כי אין כוונה להעביר את הנשק הלבנוני לישראל. לדבריו, בלעדיות הנשק משמעותה ריכוזו בידי מוסדות המדינה הלבנונית בלבד. עוד הוסיף כי להערכתו אין סכנה להסלמה פנימית או לפרוץ לחימה בתוך לבנון.