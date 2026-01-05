לקראת הלווייתו של הבדואי שנורה למוות על ידי שוטר בתראבין, במשטרה הזהירו כי צפויים עומסי תנועה בכביש 310. עוד הובהר כי המשטרה "תנקוט באפס סובלנות כלפי כל גילוי אלימות ונגד כל ניסיון להפר את הסדר הציבורי"

יום אחרי התקרית בתראבין: לקראת הלווייתו של האזרח הבדואי שנורה למוות על ידי שוטר, המשטרה הזהירה כי צפויים עומסי תנועה היום (שני) בכביש 310 בשעות הצהריים. בהודעה נאמר כי "יש להישמע להוראות השוטרים המוצבים בחסימות ובצירים, ולהשתמש בדרכים חלופיות במידת הצורך".

עוד הובהר בהודעה כי "המשטרה מדגישה כי היא פועלת על מנת לאפשר את קיומה התקין של ההלוויה, ולצד זאת תנקוט באפס סובלנות כלפי כל גילוי אלימות ונגד כל ניסיון להפר את הסדר הציבורי".

כאמור, אתמול דווח כי המשטרה במהלך פעילות מבצעית של יחידה מיוחדת במשטרת ישראל, יחד עם לוחמי המשמר הלאומי של מג״ב, למעצר חשודים תושבי תראבין המעורבים באירועי “תג מחיר” מהימים האחרונים, אחד מהחשודים סיכן את הכוח שפעל בכפר תראבין – כשהוא נורה ונהרג. בהמשך השוטר שירה נחקר במח"ש, ובתום חקירתו הוא נשלח למעצר בית של חמישה ימים והרחקה מתחנות משטרה למשך שבוע.