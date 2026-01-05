ראש הממשלה בנימין נתניהו, התפרץ היום על התובעת יהודית תירוש, בעניין חקירתו הנגדית בתיק 4,000 ואמר: "המצגת שלך כוזבת, מעוותת לחלוטין"

עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ממשיכה היום (שני) בתיק 4,000, תיק בזק-וואלה, בו הוא נאשם בשוחד מרמה והפרת אמונים. לפי כתב האישום בין נתניהו לאיש העסקים שאול אלוביץ' התקיימו יחסי שוחד. במסגרת קשר זה הפנו נתניהו ובני משפחתו, בידיעתו, לבני הזוג אלוביץ', דרישות שונות שעניינן אופן הסיקור שלהם באתר "וואלה", שהיה בשליטתו.

בני הזוג אלוביץ', הפעילו לחץ כבד ומתמשך על מנכ"ל "וואלה", אילן ישועה, להיענות לדרישות אלה. כתוצאה מכך הנחה ישועה את העורכים והעיתונאים של "וואלה" לשנות פרסומים באתר באופן התואם את דרישותיהם של נתניהו ובני משפחתו. בתמורה הפעיל נתניהו את כוחו ואת סמכויותיו כעובד ציבור כדי לקדם נושאים שאלוביץ' היה מעוניין בקידומם.

במהלך הדיון, התובעת יהודית תירוש ניסתה לאמת את נתניהו בנוגע להיקף השעות והמשרה של ניר חפץ. נתניהו התפרץ עליה "המצגת שלך כוזבת, מעוותת לחלוטין".‏תירוש פנתה לנתניהו בעניין השכר שקיבל חפץ ואמרה לו: כשהצגתי בפניך את המעורבות של חפץ לאחר הבחירות והצגתי לך שזה לא כלול בתחשיב של 5 שעות שבועיות, אמרת שזה לא כלול וזה מספר שיחות לא מחייב תשלום ומעורבות במספר עבודות דוברות זניחות. אני אומרת לך שחפץ קיבל שכר מהליכוד כדובר למשך שנה, זוכר?

‏נתניהו: לא זוכר את זה. אני מתאר את היקף המגעים והדבר המדהים זה מה שאת מנסה לעשות, הרי חפץ תובע אותכם כי הוא אמר שבתיק 4000 לא היה כלום ובחקירות שלו הוא אומר שברגולציה אני זרקתי אותו, אז מה המטרה שלך להגיד? שהוא היה מועסק? מה שקרה בליכוד אני יודע. אנחנו מחזיקים אנשי מקצוע חיצוניים.

‏תירוש: עד עכשיו לא שמענו ממך מילה בראשית שאולי הוא הוחזק על ידך כריטיינר של הליכוד. ‏נתניהו: אמרתי שאני לא יודע, שיכול להיות שהוא קיבל את זה.