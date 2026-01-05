על רקע לקחי 2021 והמסמך שהופר בשידור חי, יו"ר "הדמוקרטים" לא מסתפק ברמזים ודורש מבנט התחייבות פומבית: "רוצה לשמוע בקולו שלא ישב עם נתניהו"

יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, שיגר היום מסר פוליטי חד לעבר ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, וקרא לו להסיר את הערפל סביב כוונותיו העתידיות. בציוץ שפרסם היום (ראשון) בחשבון ה-X שלו, הביע גולן את החשש המרחף מעל מחנה המרכז-שמאל מפני חבירה מחודשת בין בנט לנתניהו לאחר הבחירות הבאות.

"אני מקווה מאוד שבנט לא ישב עם נתניהו", כתב גולן, ומיד הציב את האתגר הישיר: "הייתי שמח לשמוע את זה בקולו". כאמור בבחירות בשנת 2021 התחייב נפתלי בנט במסמך לא לאפשר ללפיד להיות ראש ממשלה מה שקרה לאחר הקמת "ממשלת השינוי"

בהתייחסותו לערוץ 14, כתב גולן כי הערוץ, לדבריו, אינו מתפקד כיום כגוף תקשורת עצמאי. בציוץ שפרסם טען כי ״ערוץ 14 במתכונתו הנוכחית הוא ערוץ תעמולה של נתניהו ולא חלק מדמוקרטיה״, והוסיף כי יש לפעול לשינוי המצב הקיים, ״נהפוך אותו לערוץ תקשורת אמיתי״. לדבריו, שינוי זה נדרש כחלק מקיומה של מערכת תקשורת חופשית ומקצועית במדינה דמוקרטית.