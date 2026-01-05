הדיון בעדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו יסתיים בשעה 14:00 במקום ב-15:00, בשל הלווייתו של נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע בני שגיא, שנהרג אתמול בתאונה בכביש 6.