הדיון בעדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו יסתיים בשעה 14:00 במקום ב-15:00, בשל הלווייתו של נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע בני שגיא, שנהרג אתמול בתאונה בכביש 6.
דיונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יסתיים היום מוקדם יותר ב-14:00 ולא ב-15:00, בשל הלוויתו של השופט בני שגיא
