אירוע ביטחוני חריג התרחש במהלך סוף השבוע בבסיס חיל האוויר נבטים שבדרום, אחד המתקנים האסטרטגיים והרגישים ביותר של צה"ל. על פי דיווח בערוץ i24NEWS, חמ"ל הבסיס זיהה רחפן שטס מעל שטח הבסיס במשך מספר דקות, מה שהוביל להקפצת כוחות וסריקות נרחבות במרחב.
במהלך הסריקות אותר חשוד, צעיר בן 21 המתגורר בסמוך, כשברשותו שלט הרחפן. בחקירתו טען הצעיר כי "צילמתי נחלים, אני גר סמוך", אולם לאור הרגישות הביטחונית הגבוהה של הבסיס, שירות הביטחון הכללי (שב"כ) מעורב בחקירה. כלל כיווני החקירה נבדקים בשלב זה, כולל חשד חמור לניסיון ריגול עבור איראן.
בסיס נבטים מהווה יעד אסטרטגי הנתון לאיומים מתמשכים, ובשנתיים האחרונות אף נרשמו ניסיונות ריגול קודמים במרחב. בחודש נובמבר האחרון נחשף מחדל אבטחה בבסיס, כאשר מקורות דיווחו על תופעה רחבת היקף של חדירת רחפנים המצלמים נקודות רגישות, בהן מגורי טייסים ומבנים מבצעיים.
בחיל האוויר הודו כי הם מנסים להיאבק בתופעה במגוון פתרונות, אך טרם נמצא מענה אפקטיבי לחלוטין. במקביל, קיים מתח בין זרועות הביטחון בנושא האכיפה; גורמים במערכת הביטחון הבהירו כי "אבטחת מתקנים צבאיים הינם באחריות צה"ל בלבד", וציינו כי הדיווחים למשטרה מתקבלים לרוב בדיעבד ולא בזמן אמת.
מדובר צה"ל נמסר בתגובה לאירוע: "צה"ל פועל במגוון כלים לנטר ולהגן על בסיסיו השונים מפני איום הרחפנים".
