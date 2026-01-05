כלי תקשורת המזוהים עם המשטר באיראן, דיווחו כי במהלך גל המעצרים הלילה נגד מפגינים – נעצר גם סוכן מוסד ישראלי

כלי תקשורת המזוהים עם המשטר באיראן דיווחו כי "סוכן מוסד נעצר בין הפורעים", בצל המחאות במדינה. על פי הדיווחים המעצר בוצע על ידי משטרת טהרן.

נזכיר כי אמש דיווחנו בסרוגים, שההפגנות באיראן נמשכות ומציינות כמעט שבוע רצוף של מחאה בלתי פוסקת. אך ההפגנות שינו את פניהן, והפכו לקרבות רחוב בין כוחות המשטר למפגינים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ללא קרדיט

תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות ממחישים את ההסלמה: בעיר שיראז נראה מפגין כשהוא שופך בנזין לעבר אנשי “היחידות המיוחדות” של משטרת המשטר האסלאמי, שלפי הדיווחים ירו לעבר מפגינים – ומצית אותם באש.

עוד באותו נושא רמז לתקיפה באיראן? השר הבכיר באמירה חריגה 09:12 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

כוחות משמרות המהפכה פתחו בירי חי לעבר מפגינים, וטראמפ ממשיך לשגר איומים כי אם הממשל באיראן יהרוג מפגינים – ארה"ב תתערב לטובתם.