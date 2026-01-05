חבר הפרלמנט האירופי הבכיר ריינהולד לופטקה, ממפלגת השלטון של נציבת האיחוד אורסולה פון דר ליין, הגיע לראשונה לישראל כאורחו של יוסי דגן, ראש מועצת שומרון. לאחר סיור בשומרון הביע תמיכה מפורשת בריבונות

חבר הפרלמנט האירופי הבכיר ריינהולד לופטקה, מבכירי מפלגת השלטון באיחוד האירופי EPP – בראשה עומדת נציבת האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין, אשר איימה לפני מספר חודשים בסנקציות נגד מדינת ישראל בזמן המלחמה – הגיע לביקור ראשון בישראל. הביקור התקיים כביקור גומלין לאחר שראש מועצת שומרון, יוסי דגן, נפגש עמו לפני כחודשיים בפרלמנט האירופי.

בשיאו של הביקור קיים חבר הפרלמנט לופטקה יום סיור מיוחד בשומרון. לאחר הסיור נועד לפגישה ארוכה עם ראש מועצת שומרון בסיומה התייחס הבכיר האירופי לסוגיית הריבונות. בדבריו הביע תמיכה במאבק להחלת ריבונות ביו"ש והדגיש את ההבנה העמוקה שלו לצרכיה הביטחוניים של מדינת ישראל ולחובתה להגן על אזרחיה. "אני מבין עד כמה ריבונות היא חשובה" אמר לופטקה לדגן. "ויש לי הבנה מלאה למאבק שלכם להגן עליה".

הבכיר האירופי הוסיף מסר חד וברור בנוגע למלחמה בטרור: "האיחוד האירופי חייב להיות ברור מאוד: מצד אחד יש את ישראל, דמוקרטיה שמגינה על ריבונותה ועל אנשיה, ומצד שני יש טרוריסטים כמו חמאס, חיזבאללה או החות'ים. כדמוקרטים, עלינו לתמוך בדמוקרטיות. עלינו לעשות הכל כדי שאנשים יוכלו לחיות בחברה חופשית, וישראל היא דוגמה לכך".

דגן הודה ללופטקה על עמידתו האיתנה לצד ההתיישבות וציין כי הקשר בין השומרון לאירופה הוא אסטרטגי לביטחון המערב כולו. "אתה חבר אמת של עם ישראל ושל התושבים החלוצים שבונים את ארץ התנ"ך" אמר דגן. "הריבונות שלנו על יהודה ושומרון היא לא רק צדק היסטורי, אלא מרכיב קריטי בביטחון הלאומי שלנו, במיוחד אחרי 7 באוקטובר. אנחנו מבינים שיש לנו את אותם אויבים ואת אותם ערכים. אם אנחנו נהיה מאוחדים – אנחנו ננצח. יחד נגן על אירופה ועל ישראל".