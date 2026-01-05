כתובות נאצה רוססו הבוקר (שני) בכניסה לבניין תחנת גלי צה"ל ביפו, בהם נכתב "זמכם קצוב, ימיכם ספורים, ראש הנחש בג"ץ פרקליטות מח"ש, הכפירה החילונית חובה להסיר".

מפורום בוגרי התחנה נמסר כי "הבוקר נמצאו כתובות הגרפיטי האלה מחוץ לבניין גלי צה"ל ביפו. אנו קוראים לרשויות אכיפת החוק למצות את הדין עם האחראים להשחתה, וקוראים להפסיק את ההסתה נגד התחנה".

האירוע הנוכחי מגיע אחרי שבחודשים האחרונים דווח על מספר מקרים שבהם רוססו כתובות גרפיטי מאיימות על בניין חדשות 13 בתל אביב. בהנהלת הערוץ הגישו תלונות למשטרה, כשבאחד המקרים נאמר כי נעצר חשוד באחריות לריסוס הכתובות.

בפעם הקודמת שרוסס הבניין, בערוץ 13 הביעו זעזוע עמוק מהאירוע ומביטויי האלימות וההפחדה הגוברים כלפי עיתונאים וגופי תקשורת בישראל. מגוף השידור מסרו אז: "מדובר בחציית קו אדום נוספת במסגרת גל מתמשך של איומים, הפחדות ופגיעה".