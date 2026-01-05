דו"ח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה הציף ליקויים חמורים במצב הביטחוני בעוטף ירושלים, והתריע מפני תרחישים קשים בבירת ישראל, ביניהם תרחיש קיצוני כדוגמת טבח השבעה באוקטובר בעוטף עזה.
על רקע דברים אלו, מחקר חדש של תנועת "רגבים" חושף את התשתית הפיזית המאפשרת את שחיקת המשילות באיזור: בנייה ערבית בלתי חוקית בהיקף נרחב, המייצרת "טבעת חנק אסטרטגית" סביב ירושלים. ניתוח גיאוגרפי של עשרות אלפי המבנים מעלה דפוס של קביעת עובדות בשטח דווקא סמוך לצירי הגישה לבירה ובשטחי C, הנמצאים תחת שליטה ישראלית מלאה.
על פי ממצאי המחקר, היקף הבנייה הגיע למימדים חסרי תקדים והוא מחולק לשלוש רצועות עומק אסטרטגיות. ברצועת המגע הראשונה, בטווח של קילומטר אחד בלבד מגבול ירושלים, מופו כ-8,000 מבנים בלתי חוקיים המבטלים את "מרחב הסטריליות" הביטחוני. ברצועת הביניים, עד ארבעה קילומטרים מהעיר, מזנק המספר לכ-14,000 מבנים המייצרים עליונות טופוגרפית על צירים מרכזיים. במעטפת האסטרטגית הרחבה יותר, עד שישה קילומטרים ממרכז הבירה, נספרו לא פחות מ-18,000 מבנים המייצרים "רצף טריטוריאלי עויין" בין דרום הר חברון לצפון השומרון.
יהודה נעם, מנהל מרחב ירושלים בתנועת רגבים, הסביר כי המיקומים אינם מקריים: "הבנייה הערבית הבלתי חוקית המסיבית סביב ירושלים מבוססת על אסטרטגיה של שליטה בנקודות מפתח ויצירת טבעת חנק סביב ירושלים". לדבריו, מציאות זו יצרה תשתית אזרחית צפופה המשמשת כהסוואה להסתננות ופעילות חבלנית, בעוד ש"יכולת התמרון והתגובה של כוחות הביטחון יורד לאפס".
בהתייחסו לדו"ח המבקר שעסק בתוואי הגדר, הוסיף נעם כי "הטרור לא מתחיל מהגדר. הוא מתחיל מהחינוך, מנסיגה ישראלית מהמרחב ומחוסר נוכחות ואכיפה שמובילה להשתלטות פראית". נעם הדגיש כי הניסיון "לסתום פרצות במקום לטפל בשיטפון" הוא שגוי, וחתם באמירה כי רק "היאחזות ושליטה בשטח, נוכחות צבאית ואזרחית, התיישבות ומשילות הם הפתרונות היחידים למציאות בטחונית מסוכנת".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
טוביה
ביבי ישן על האף כרגיל09:06 05.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רחל
אני ממש דורשת כמו שמפנים ישובים דתיים וימניים תתחילו כבר לפנות את הערבים- שלא נגיד לכם שוב- "אמרנו לכם וכתובת היתה על הקיר" די, אל תהיו מדינה מפגרת09:11 05.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מושה אפרטהייד
לפנות התישבות לא חוקית ועונש מוות למחבלים. גם ישובים יהודים וגם מחבלים יהודים. דין אחד ליהודים וערבים09:25 05.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רחל
אני ממש דורשת כמו שמפנים ישובים דתיים וימניים תתחילו כבר לפנות את הערבים- שלא נגיד לכם שוב- "אמרנו לכם וכתובת היתה על הקיר" די, אל תהיו מדינה מפגרת09:11 05.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טוביה
ביבי ישן על האף כרגיל09:06 05.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר