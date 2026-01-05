בזמן שהדרג המדיני והביטחוני הבכיר ביותר התכנס הלילה לישיבת קבינט דרמטית, בחר ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, להעביר מסר מסתורי דרך הרשתות החברתיות.

בנט העלה סרטון וידאו קצר, ללא מילים, שבו הוא נראה מניח שעון חול על שולחן העבודה שלו ויוצא מהחדר. לסרטון, שהופץ בעיצומם של הדיווחים על הדיונים הביטחוניים הרגישים, צורף כיתוב קצר וחד בן שתי מילים בלבד: "הגיע הזמן".

המסר המעורפל הפך תוך דקות ספורות לוויראלי ועורר גל של ספקולציות בקרב גולשים ופרשנים פוליטיים. רבים תהו האם מדובר ברמיזה למהלך פוליטי חדש של בנט, שבשבועות האחרונים הגביר את נוכחותו הציבורית, או שמא מדובר בהתייחסות למצב הביטחוני ולאירועים הנדונים בשעה זו בתוך חדר הקבינט.

העיתוי של פרסום הסרטון, בלב לילה שבו העיניים נשואות להכרעות הדרג המדיני, נתפס על ידי רבים כמהלך מחושב שנועד לאותת על כוונותיו של בנט במישור הלאומי. נכון לעכשיו, בנט לא הוסיף הסבר נוסף לסרטון המסתורי, והותיר את הזירה הפוליטית במעקב דרוך אחר המשמעות העומדת מאחורי ההצהרה כי "הגיע הזמן".