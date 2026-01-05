בזמן שהדרג המדיני והביטחוני הבכיר ביותר התכנס הלילה לישיבת קבינט דרמטית, בחר ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, להעביר מסר מסתורי דרך הרשתות החברתיות.
בנט העלה סרטון וידאו קצר, ללא מילים, שבו הוא נראה מניח שעון חול על שולחן העבודה שלו ויוצא מהחדר. לסרטון, שהופץ בעיצומם של הדיווחים על הדיונים הביטחוניים הרגישים, צורף כיתוב קצר וחד בן שתי מילים בלבד: "הגיע הזמן".
המסר המעורפל הפך תוך דקות ספורות לוויראלי ועורר גל של ספקולציות בקרב גולשים ופרשנים פוליטיים. רבים תהו האם מדובר ברמיזה למהלך פוליטי חדש של בנט, שבשבועות האחרונים הגביר את נוכחותו הציבורית, או שמא מדובר בהתייחסות למצב הביטחוני ולאירועים הנדונים בשעה זו בתוך חדר הקבינט.
העיתוי של פרסום הסרטון, בלב לילה שבו העיניים נשואות להכרעות הדרג המדיני, נתפס על ידי רבים כמהלך מחושב שנועד לאותת על כוונותיו של בנט במישור הלאומי. נכון לעכשיו, בנט לא הוסיף הסבר נוסף לסרטון המסתורי, והותיר את הזירה הפוליטית במעקב דרוך אחר המשמעות העומדת מאחורי ההצהרה כי "הגיע הזמן".
א
"הגיע הזמן" מבחינתו של בנט, הבוגד הנוכל, לעוד ממשלה עם רע"מ והמשותפת! בנט, ליברמן, איזנקוט, גנץ ולפיד שהקימו את משלתם עם רע"מ והמשותפת כרשת הגנה-נציגות חמאס בכנסת, ואיתן...
"הגיע הזמן" מבחינתו של בנט, הבוגד הנוכל, לעוד ממשלה עם רע"מ והמשותפת! בנט, ליברמן, איזנקוט, גנץ ולפיד שהקימו את משלתם עם רע"מ והמשותפת כרשת הגנה-נציגות חמאס בכנסת, ואיתן ועם גולן הם רוצים להקים גם את ממשלתם הבאה, כפי שאיזנקוט וגולן אומרים בגלוי- ולאחר 7 באוקטובר!!המשך 08:32 05.01.2026
קליבר
זה משעשע כשאתה מדבר על "נוכלות" ואז מנסה למכור סיפור כאילו נפתלי בנט אי פעם הסתייע ברשימה המשותפת לאיזה עניין. הוא הרי לא נתניהו שבחודש שעבר גישש אצל מנסור עבאס אם הסיעה שלו תסכים לסייע לקואליציה להעביר את חוק ההשתמטות בכנסת.09:11 05.01.2026
חחח
אורן
ספין זה לכתוב שפרצו לנפתלי בנט לטלפון על אף שזה לא באמת קרה. ספין זה לקרוא ביום הבחירות לתומכים שלך לצאת להצביע כי "המצביעים הערבים נעים בכמויות אדירות לקלפי".09:02 05.01.2026
טוביה
הגיע הזמן שהציבור בישראל יבין שאין ברירה. צריך להחליף את הממשלה הכושלת והמסואבת הזו.08:47 05.01.2026
דימיטרי אוליאנובסקי
הלז לא יעבור את אחוז החסימה----------פטפטן בניוטרל08:54 05.01.2026
בני
האיש היחיד ביקום שמאמין שמילה של בנט זו מילה , ובצדק , זה מנצור עבאס09:19 05.01.2026
אסי
הגיע הזמן למועצת השורא וואליד טאטא . מיידוף09:12 05.01.2026
רוית
הנוכל מכה שוב !הגיע הזמן שווה לכדור הכתום של הלפדיוט09:11 05.01.2026
דימיטרי אוליאנובסקי
חחח
אורן
טוביה
הגיע הזמן שהציבור בישראל יבין שאין ברירה. צריך להחליף את הממשלה הכושלת והמסואבת הזו.08:47 05.01.2026
