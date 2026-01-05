יו"ר הפרלמנט של איראן, מוחמד באקר קאליבאף, הביע תמיכה במפגינים ואמר כי המשטר צריך לדבר איתם: "המחאות שלהם צודקות, וצריך לעשות כל מאמץ כדי ליצור יציבות כלכלית"

התנגדות מפתיעה מבית: יו"ר הפרלמנט של איראן, מוחמד באקר קאליבאף, התייחס הבוקר (שני) לגל המחאות נגד השלטון במדינה, כשבדבריו הביע תמיכה במפגינים וטען כי המשטר צריך "לדבר איתם".

"המחאות שלהם צודקות, וצריך לעשות כל מאמץ כדי ליצור יציבות כלכלית" טען קאליבאף. "הממשלה נחושה, ואנחנו מקווים שדרישותיהם הלגיטימיות של המפגינים ייענו על ידי יישום הצעדים שננקטו".

עם זאת, קאליבף גם טען כי "צריך לטפל בכל מי שאחראי באופן ישיר או עקיף להסתה ברחוב – בצורה מושכלת ויעילה. איראן מאוחדת ואיתנה היא סיוט האויבים".

כזכור, אמש דווח בעיתון ה"ניו יורק פוסט" כי בכירים באיראן מקיימים בימים האחרונים דיונים פנימיים אינטנסיביים, על רקע התרחבות המחאה ברחבי המדינה והחרפת הלחצים הבינלאומיים. לפי גורמים המעורים בפרטים, בשיחות סגורות הודו בכירים כי הרפובליקה האסלאמית נדחקה ל״מצב הישרדות״, וכי מרחב הפעולה של ההנהגה מצטמצם במהירות.

על פי אותם גורמים, המועצה העליונה לביטחון לאומי קיימה ישיבת חירום לילית, שבה נדונו דרכים לבלימת המחאות תוך ניסיון להימנע מהפעלת כוח נרחבת, מחשש שהדבר יוביל להסלמה נוספת בזעם הציבורי. במקביל נבחנה היערכות לאפשרות של תקיפות צבאיות מצד ישראל או ארצות הברית, אם חוסר היציבות הפנימי יימשך.