מזג האוויר ביממה האחרונה התאפיין ברוחות מזרחיות חזקות שנשבו ברחבי הארץ. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, בהרים נשבו רוחות עזות, כאשר "במורדות המערביים של השומרון הגיעו משבי הרוח בשעות הבוקר אף ל-90 קמ"ש ממזרח". הרוחות לוו בעננות גבוהה שכיסתה את השמים, והמפגש עם קרני השמש יצר לעת ערב "שקיעות אדומות מרהיבות", כפי שתועד בין היתר בפסגת החרמון.
לצד הרוחות, אגף אקלים בשירות המטאורולוגי מפרסם סיכום של כמויות הגשמים מתחילת העונה, המצביע על נתון היסטורי באזור הדרום. מהניתוח עולה כי "כמויות המשקעים שירדו עד כה בצפון הנגב, בעיקר באזור באר שבע, הן הגבוהות ביותר ב-30 השנים האחרונות, מאז 1994/95". המפות המעודכנות מציגות את הכמויות במילימטרים ואת האחוזים הגבוהים ביחס לממוצע העונתי מתחילת החורף ועד כה.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
באשר להמשך, נראה כי ההפוגה הנוכחית היא זמנית בלבד. לפי התחזית, "ההפוגה בגשמים תסתיים כבר ביום שישי", כאשר המערכת הקרובה צפויה להזכיר את אלו שקדמו לה בשבועות האחרונים. נראה כי גם פרק הגשם הקרוב "יתמקד במרכז הארץ וצפון הנגב", מה שעשוי להוסיף ולחזק את נתוני המשקעים החריגים שנרשמו עד כה באזורים אלו.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים