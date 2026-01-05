עכשיו זה רשמי: דובר צה"ל פרסם הבוקר (שני) כי צה"ל הודיע אתמול על החרמת והריסת ביתו של המחבל אחמד עבד אלרחים מוחמד אבו אלרוב, שביצע בשבוע שעבר את פיגוע הדריסה והדקירה במספר זירות בצפון הארץ. בפיגוע נרצחו שני בני אדם – שמשון מרדכי ז״ל ואביב מאור ז״ל – וכן נפצעו אזרחים נוספים.

הודעת ההריסה נמסרה אחרי שב-28 בדצמבר – יומיים בלבד אחרי הפיגוע – הושלמה אטימת בית המחבל.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

(צילום: דובר צה"ל)

כזכור, אמש המשטרה הודיעה על הגשת כתב אישום נגד מעסיקו של המחבל שביצע את הפיגוע הקטלני. בכתב האישום, שהוגש על ידי שלוחת תביעות טבריה, נכלל גם בקשה למעצר הנאשם עד תום ההליכים נגדו.

"בתאריך 26/12/25 התרחש פיגוע משולב במהלכו נרצחו שמשון מרדכי ז"ל ואביב מאור ז"ל על ידי מחבל תושב קבאטיה שנטל את הרכב של מעסיקו מאתר עבודה בקיבוץ מסילות" נמסר. "זמן קצר לאחר הפיגוע ביצעו שוטרי המחוז הצפוני את מעצרו של מעסיק המחבל, תושב עראבה בן 45 בעת ששהה באתר העבודה ממנו יצא המחבל למסע הרצח".
מחומר החקירה עולה כי בבוקר האירוע המעסיק אסף את המחבל ופועל נוסף תושב עזה, שעבדו בעבודות טייח, מהיישוב עראבה. עוד עולה כי הנאשם שילם למחבל תשלום יומי של 700 שקלים, ולתושב העזתי 400 שקלים.