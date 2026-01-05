צה"ל הודיע באופן רשמי על החרמת והריסת ביתו של המחבל אחמד עבד אלרחים מוחמד אבו אלרוב, שביצע את פיגוע הדקירה והדריסה בצפון לפני שבוע בו נרצחו 2 בני אדם

עכשיו זה רשמי: דובר צה"ל פרסם הבוקר (שני) כי צה"ל הודיע אתמול על החרמת והריסת ביתו של המחבל אחמד עבד אלרחים מוחמד אבו אלרוב, שביצע בשבוע שעבר את פיגוע הדריסה והדקירה במספר זירות בצפון הארץ. בפיגוע נרצחו שני בני אדם – שמשון מרדכי ז״ל ואביב מאור ז״ל – וכן נפצעו אזרחים נוספים.

הודעת ההריסה נמסרה אחרי שב-28 בדצמבר – יומיים בלבד אחרי הפיגוע – הושלמה אטימת בית המחבל.

כזכור, אמש המשטרה הודיעה על הגשת כתב אישום נגד מעסיקו של המחבל שביצע את הפיגוע הקטלני. בכתב האישום, שהוגש על ידי שלוחת תביעות טבריה, נכלל גם בקשה למעצר הנאשם עד תום ההליכים נגדו.

