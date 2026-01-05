אישה בת 49 נדקרה למוות בביתה בפרדס חנה, כשבעלה נעצר בחשד לרצח. מחקירה ראשונית של האירוע עולה חשד כי הרקע הוא סכסוך משפחתי

אישה בת 49 נדקרה למוות באירוע שהתרחש הלילה (בין ראשון לשני) בדירה בפרדס חנה, כשחובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום קבעו את מותה. במשטרה פתחו בחקירת נסיבות האירוע, ובהמשך עדכנו כי בעלה של האישה נעצר בחשד לרצח.

הדיווח הראשוני על האירוע התקבל במוקד מד"א בשעה 3:44 לפנות בוקר. פרמדיק מד"א נסים סאסי וחובש רפואת חירום במד"א אהוד אמיתון סיפרו כי "מדובר באירוע קשה. חברנו לכוחות המשטרה שהיו במקום והובילו אותנו אל האישה ששכבה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות מדקירה בגופה. מיד ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלה הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".

במשטרה אמרו כי מחקירה ראשונית של האירוע עולה חשד שהרקע לדקירה הוא סכסוך משפחתי, אך הובהר כי "הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה". בהמשך המשטרה עדכנה כי בעלה של הנרצחת, שתואר כגבר בשנות ה-50 לחייו ותושב פרדס חנה, נעצר והועבר לחקירה.