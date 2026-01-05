על רקע המשך המחאות באיראן, עיתון ה"טיימס" הבריטי דיווח כי המנהיג עלי חמינאי מתכנן לברוח למוסקבה במידה והמשטר ייפול. לפי הדיווח, חמינאי חושש ממצב שבו כוחות הביטחון לא יוכלו לדכא את ההפגנות

בדרך לסוף שלטון האייתוללות? המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, מתכנן לברוח למוסקבה במידה והמשטר האיראני ייפול – כך דווח הלילה (בין ראשון לשני) בעיתון ה"טיימס" הבריטי.

לפי הדיווח, המבוסס על דו"ח מודיעין שהגיע לידי העיתון, חמינאי בן ה-86 מתכנן להימלט מטהרן יחד עם כ-20 מעוזריו ובני משפחתו הקרובים – ביניהם גם בנו ויורשו המיועד, מוג'תבא חמינאי – במקרה והמחאות באיראן יביאו לקריסת משטרו. עוד נטען כי החשש של חמינאי הוא מתרחיש שבו כוחות הביטחון האיראניים לא יוכלו לדכא את ההפגנות, או אפילו יערקו מתפקידיהם ויצטרפו למפגינים.

עוד באותו נושא טראמפ מאיים על איראן: "אני חושב שהם יחטפו מכה קשה מאד" 07:07 | אוריאל בארי 0 0 😀 👏

בדיווח נאמר כי תכנית המילוט של חמינאי מתבססת על בריחתו של נשיא סוריה לשעבר בשאר אסד, שנמלט מדמשק למוסקבה אחרי נפילת משטרו בדצמבר 2024. גורמים מודיעינים ציינו כי המנהיג העליון ומקורביו "כבר תכננו מסלול בריחה מטהרן, שכולל איסוף נכסים באיראן ובחו"ל, בנוסף לכסף שיעזור להשיג מעבר בטוח".

בנוסף, החוקר הישראלי בני סבטי אמר לעיתון הבריטי כי התכנון של חמינאי לברוח למוסקבה הגיע "מכיוון שאין שום מקום אחר שיקבל אותו". לטענתו, "הוא מעריץ את הנשיא ולדימיר פוטין, והתרבות האיראנית דומה למדי לתרבות הרוסית".