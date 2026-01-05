נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס פעם נוספת למחאות באיראן ושלח מסר לאייתוללות: "אנחנו עוקבים אחרי זה מקרוב מאוד. אם הם יתחילו להרוג אנשים כמו שהם עשו בעבר, אני חושב שהם יחטפו מכה קשה מאוד"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר הלילה (בין ראשון לשני) איום נוסף לעבר איראן בצל התגברות המחאות במדינה, כשהזהיר את משטר האייתוללות שלא לפגוע במפגינים.

במענה לשאלה על מתי ארה"ב תתערב במחאות באיראן, טראמפ אמר כי "אנחנו עוקבים אחרי זה מקרוב מאוד. אם הם יתחילו להרוג אנשים כמו שהם עשו בעבר, אני חושב שהם יחטפו מכה קשה מאוד מצד ארה"ב".

עוד התייחס למעצרו של נשיא ונצואלה ניקולס מדורו והעברתו למעצר בארה"ב בסוף השבוע, כשציין כי "אנחנו עובדים עם האנשים שהושבעו עכשיו. אל תשאלו אותי מי שולט, כי אני אתן לכם תשובה, והיא תהיה מאוד שנויה במחלוקת". כשאחד העיתונאים שאל את טראמפ למה הוא מתכוון, טראמפ השיב בפשטות: "אנחנו שולטים. עוד הבהיר כי "הצבא האמריקני עדיין מוכן לבצע תקיפה שנייה בוונצואלה, זה עדיין לא ירד מהפרק עכשיו. אם הם לא יתנהגו יפה, נעשה תקיפה נוספת".

עוד באותו נושא הרמז של טראמפ לפני חטיפת מאדורו, ואיך זה קשור לנתניהו? 12:56 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

כזכור, כבר ביום שישי האחרון טראמפ התייחס לראשונה למחאות באיראן, כשכתב ברשת החברתית שלו Truth Social כי "אם איראן תירה ותהרוג באלימות מפגינים שלווים, כפי שנהוג אצלם, ארצות הברית של אמריקה תבוא לעזרתם. אנחנו טעונים ומוכנים לצאת לדרך".

אמש דווח בעיתון ה"ניו יורק פוסט" כי בכירים באיראן מקיימים בימים האחרונים דיונים פנימיים אינטנסיביים, על רקע התרחבות המחאה ברחבי המדינה והחרפת הלחצים הבינלאומיים. לפי גורמים המעורים בפרטים, בשיחות סגורות הודו בכירים כי הרפובליקה האסלאמית נדחקה ל״מצב הישרדות״, וכי מרחב הפעולה של ההנהגה מצטמצם במהירות.

עוד באותו נושא ברקע המחאות באיראן: משמרות המהפכה החלו בתרגיל שיגור טילים 23:17 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

על פי אותם גורמים, המועצה העליונה לביטחון לאומי קיימה ישיבת חירום לילית, שבה נדונו דרכים לבלימת המחאות תוך ניסיון להימנע מהפעלת כוח נרחבת, מחשש שהדבר יוביל להסלמה נוספת בזעם הציבורי. במקביל נבחנה היערכות לאפשרות של תקיפות צבאיות מצד ישראל או ארצות הברית, אם חוסר היציבות הפנימי יימשך.