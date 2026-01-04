אחרי שנמנע מפלס להגיש שיר לוועדה בישראל, היא החליטה לכתוב שיר למתמודדת בקדם האירוויזיון היווני. אלא שהיום היא התבשרה כי השיר שלה לא התקבל לתחרות: "קיימים עניינים פנימיים"

הערב (ראשון) נחשפה רשימת השירים המתמודדים בקדם האירוויזיון היווני וכך גילינו כי השיר שכתבה קרן פלס יחד עם תומר בירן והיוצר היווני פוסידונאס יאנופולוס עבור הזמרת זנובה זאן – לא התקבל לתחרות. כך פורסם לראשונה באתר Euromix, שחשפו את הידיעה על התמודדותה של פלס בקדם האירוויזיון ביוון.

ההכרעה התקבלה על ידי הוועדה של רשת הטלוויזיה היוונית ERT, והמשמעות ברורה: שיתוף הפעולה הישראלי-יווני הודח מהמירוץ לייצוג יוון באירוויזיון 2026. ההחלטה מעוררת דרמה גדולה שכן גורמים מקצועיים ביוון שהאזינו לשיר טענו כי הוא סומן כאחד משלושת המועמדים הבולטים שהוגשו לוועדה, והוא דורג גבוה.

מטעמם של קרן פלס ותומר בירן נמסר: "העדכונים האחרונים מלפני יומיים הראו שהשיר מדורג בשלישייה הראשונה. התבשרנו היום שקיימים עניינים פנימיים ב-ERT היווני מול היוצר השהיה שותף לכתיבה, ובשלב זה אנחנו פחות בקיאים בפרטים".

נזכיר כי השנה נמנע מקרן פלס להגיש שיר לוועדה הישראלית, לאחר שעשתה זאת בשנתיים החולפות עם Hurricane ועם New Day Will Rise. השיר אותו כתבה פלס עבור קדם האירוויזיון ביוון נוצר במסגרת שיתוף פעולה עם אתר האירוויזיון היווני Eurovisionfun, אז התחברו פלס ואנשי הצוות היווניים והחלו לעבוד על הפרויקט.