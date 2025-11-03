רעידת אדמה באירוויזיון: קרן פלס, שופטת "הכוכב הבא" שגם כתבה שירים שייצגו את ישראל בתחרות, עשויה לייצג מדינה אחרת בתחרות. כל הפרטים בפנים

רעידת אדמה באירוויזיון: שופטת "הכוכב הבא", שגם כתבה את 2 השירים שייצגו את ישראל בתחרות הבינלאומית, עשויה לייצג את יוון באירוויזיון הקרוב. כך פורסם לראשונה באתר EUROMIX, אתר חובבי האירוויזיון הישראלי.

על פי הפרסום, קרן פלס כתבה שיר לקדם האירוויזיון היווני, ואם השיר יזכה בקדם – פלס תייצג לראשונה מדינה אחרת בתחרות השירים הנצפית באירופה. פלס כתבה את השירים שייצגו את ישראל באירוויזיון בשנת 2024 ובשנת 2025, כאשר השיר האחרון NEW DAY WILL RISE זכה להישג עצום כשהגיע למקום השני בתחרות.

השיר אותו כתבה פלס עבור קדם האירוויזיון ביוון נוצר במסגרת שיתוף פעולה עם אתר האירוויזיון היווני Eurovisionfun, אז התחברו פלס ואנשי הצוות היווניים והחלו לעבוד על הפרויקט. שיתוף הפעולה המיוחד מערב אנשי צוות יוונים וישראלים. קרן פלס לא זרה ליוון, ויש לה בית באי היווני אנטיפארוס, בו היא נמצאת לא מעט. כך על פי הדיווח באתר EUROMIX.

נזכיר כי בשנה שעברה עוררה פלס סערה כאשר השיר שכתבה נבחר לייצג את ישראל בתחרות, ויוצרים רבים ואחרים שהגישו שירים לוועדה שמתוכה נבחר השיר הישראלי, התרעמו על בחירתה בטענה שההליך לא היה הוגן ושהיו מעורבים בו אינטרסים כלכליים. למרות המחאה של היוצרים, תאגיד השידור הישראלי הגיב ש"הליך הבחירה היה תקין וראוי" ואישר את השיר שכתבה קרן פלס להשתתפות בתחרות.

קשת 12 וכאן תאגיד השידור הישראלי הודיעו אתמול כי התוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026" תעלה לאוויר בקרוב מאוד, בפעם התשיעית ברציפות כשיתוף פעולה בין שני הגופים. השינוי שנעשה בתוכנית, נוגע לשמו של הפורמט המצליח.

במקום "הכוכב הבא" בלבד, בקשת 12 החליטו להוסיף קצת כחול ולבן לתוכנית, והאריכו את שמה. עכשיו היא נקראת "הכוכב הבא של ישראל".