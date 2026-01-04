חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 04.01.2026 / 20:31

יד ימינו של יצחק גולדקנופף, מוטי בבצ'יק, מגיב בחריפות לפרסום של יעקב ברדוגו על משא ומתן עם נפתלי בנט: "הנאמנות שלנו נוצלה ללא כל תמורה"

תגיות: יצחק גולדקנופף, מוטי בבצ'יק, נפתלי בנט