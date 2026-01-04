מוטי בבצ'יק, מבכירי "יהדות התורה" ויד ימינו של יצחק גולדקנופף, הגיב הערב לפרסום של יעקב ברדוגו לפיו הוא מנהל משא ומתן עם נפתלי בנט על הרכב הממשלה הבאה. בבצ'יק הכחיש את הדיווח באופן נחרץ ומסר כי מדובר ב"שקר וכזב. לא פגשתי את בנט ולא מי מאנשיו". בפנייה לברדוגו הוסיף בבצ'יק כי "הגיע הזמן להעמיד דברים על דיוקם ולזכור שהציבור החרדי הוא זה שהחזיר את בנימין נתניהו לשלטון פעם אחר פעם".
בבצ'יק בחר לסקור את מערכת היחסים עם ראש הממשלה לאורך השנים וציין כי ב-2013 נתניהו "לא היסס לזרוק את השותפים החרדים לכלבים ברגע שהדבר שירת אותו", בעוד שבצמתים אחרים החרדים היו אלו ששמרו על שלטונו. לדבריו, בעוד שמאז שנת 2020 נתניהו "רדף אחרי הציבור החרדי כדי להבטיח חתימה על ה'גוש'", התוצאה הסופית עבור המגזר החרדי מאכזבת.
בהתייחסו לממשלה הנוכחית, תקף בבצ'יק את היעדר ההישגים למגזר החרדי וטען כי "המציאות כיום, אחרי שלוש שנים של ממשלת ימין מלא מלא – היא סטירת לחי מצלצלת". הוא פירט את הנושאים התקועים וציין כי "נושא 'תורתו אומנותו' לא הוסדר, רפורמת 'אופק חדש' תקועה, והציבור שנתן לו את המפתחות לשלטון מוצא את עצמו מופקר מול הבטחות שלא מומשו". בבצ'יק סיכם את דבריו בביקורת נוקבת על ניצול השותפות הפוליטית, באומרו כי המצב כיום "מוכיח שהנאמנות של הציבור החרדי נוצלה ללא כל תמורה".
