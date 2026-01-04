לאומי פרטנרס בוחן כניסה לאחזקות משמעותיות של ברק אברמוב, במהלך שעשוי להפוך לאחת העסקאות הבולטות של התקופה ולהשפיע על מפת ההשקעות בישראל

עסקת ענק מתבשלת בשוק המזון: לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי, נמצאת בעיצומו של משא ומתן לרכישת 20% מקבוצת "לאנדורה", המחזיקה ברשת ג'פניקה. על פי חשיפה של כלכליסט הבוקר (ראשון) העסקה משקפת לאימפריה של ברק אברמוב שווי שוק אדיר של כמיליארד שקל.

מספרים של אליפות

בעוד אברמוב מוכר לציבור הרחב בעיקר מהיציע בטדי כבעלים של בית"ר ירושלים – שנאבקת השנה על האליפות – הנתונים הכספיים שנחשפו ב"כלכליסט" מראים שהביצועים העסקיים שלו מרשימים לא פחות מהביצועים על הדשא. קבוצת המזון שבבעלותו מגלגלת מחזור שנתי מוערך של כ-900 מיליון שקל, עם רווח תפעולי-תזרימי (EBITDA) של כ-120 מיליון שקל. הלב הפועם של הקבוצה הוא רשת ג'פניקה (44 סניפים), אליה מצטרפות רשתות כמו "סוסו אנד סאנס", "דון פרדו", ומפעל הייצור "יונימרקט".

עוד באותו נושא אחרי החרם שהוביל: ינון מגל הושעה מרדיו 103 12:54 | חדשות סרוגים 12 0 😀 👏

לאומי מהמר על העסקה המסתמנת מסמנת דפוס מעניין באסטרטגיה של לאומי פרטנרס והמנכ"ל ויקטור וקרט: חיבור לאנשי עסקים דומיננטיים המחזיקים בקבוצות ספורט מובילות. רק בחודש שעבר נחשף כי הבנק חבר לעופר ינאי, הבעלים של הפועל תל אביב בכדורסל (ושל חברת נופר אנרגיה), להקמת חברת השקעות משותפת. כעת, נראה כי הבנק מסמן את הבעלים של הקבוצה הפופולרית ביותר בכדורגל הישראלי, בית"ר ירושלים, כיעד האסטרטגי הבא.

העלייה המטאורית של אברמוב עבור אברמוב, עסקה כזו היא סגירת מעגל ועליית ליגה. האיש שהתחיל כשותף בסניף בודד וטיפס עד לבעלות מלאה על אחת הקבוצות הקמעונאיות החזקות בישראל, עשוי לפגוש נזילות משמעותית מאוד בקרוב. בעוד שבכדורגל הישראלי הבעלים רגילים בעיקר "להביא כסף מהבית", המהלך הנוכחי מוכיח את העוצמה הפיננסית שעומדת מאחורי הבעלים של בית"ר, ואת היכולת שלו לייצר ערך עסקי עצום במקביל לניהול מועדון כדורגל תובעני.