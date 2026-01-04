עמית סגל על הדרישה מנתניהו לפטר את בן גביר: "היועמ"שית, פירומנית ידועה בנושאים האלה, ובג"ץ שחלקים ממנו הם פירומנים גם כן, לנתניהו אסור לציית"

עמית סגל התפוצץ היום (ראשון) בחדשות 12 כשהתייחס לנושא הוראת בג"ץ לראש הממשלה בנימין נתניהו לפטר את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "היועמ"שית, פירומנית ידועה בנושאים האלה, ובג"ץ שחלקים ממנו הם פירומנים גם כן". סגל פרסם את הסרטון בערוץ הטלגרם שלו והוסיף: "לנתניהו אסור לציית להוראה לפטר שר בלי בסיס חוקי".

בנוסף סגל אמר: "אתמול אהרון ברק דיבר בנאום ששודר בהפגנה על אדם אחד ששולט ומבטל את כל הרשויות, ואני חשבתי לעצמי זה קצת אירוני שחצי מדינה בערך סבורה שיש אדם כזה אכן, אבל לא קוראים לו בנימין נתניהו – קוראים לו יצחק עמית, או במקרה הזה גלי בהרב-מיארה".

הדברים מגיעים לאחר שעימות סוער התפתח היום במהלך ישיבת הממשלה בנוגע לעמדת היועצת המשפטית לפיה ראש הממשלה צריך לקדם את פיטורי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. המשנה ליועמ"שית גיל לימון אמר שהשר מפר את הוראות ראש הממשלה, אך נתניהו הגן על בן גביר.

דבריו המלאים: "שתי הקדמות קצרות. אחת, הנושא הזה הוא בעצם לא מעשי, כי עד שבג"ץ יתכנס, ועד שנתניהו ייתן את חוות דעתו, ועד שבג"ץ יכריע, אנחנו כבר נהיה עמוק בתוך מערכת בחירות. בן גביר למעשה מייחל שיקרה הדבר הזה, כי זה משהו… בוא נגיד בעדינות, רחוק מלהיות אידיאלי. אם נתוני הרצח של הערבים יעידו, כל הנתונים שהראינו אתמול בריאיון איתו ב'פגוש את העיתונות' – ההסברים שלו בעיניי לא משכנעים".

"ואחרי כל זה אני רוצה להגיד, שמשבר חוקתי זה רע. אבל את האמת צריך להגיד, ומי שייצר את המשבר הזה ככל שהוא יקרה, זאת היועצת המשפטית לממשלה, פירומנית ידועה בנושאים האלה, ובג"ץ שחלקים ממנו הם פירומנים גם כן. אתמול אהרון ברק דיבר בנאום ששודר בהפגנה על אדם אחד ששולט ומבטל את כל הרשויות, ואני חשבתי לעצמי זה קצת אירוני שחצי מדינה בערך סבורה שיש אדם כזה אכן, אבל לא קוראים לו בנימין נתניהו – קוראים לו יצחק עמית, או במקרה הזה גלי בהרב-מיארה.

עמית סגל: "זה הדבר הכי קרוב לדיקטטורה"

"תראי מה היא אומרת: היא אומרת בעצם שאיתמר בן גביר צריך לפטר, בין היתר בגלל שהוא לא מיישם את מדיניות ראש הממשלה בהר הבית. לא משנה שזה כנראה לא נכון, לא משנה שנתניהו אמר שמבחינתי הוא כן מיישם את המדיניות. מה אומרת היועמ"שית? ומה אומרים שופטים בבג"ץ? לפטר יועמ"שית למרות שהממשלה רוצה – אי אפשר. לפטר שר למרות שנתניהו לא רוצה – הוא חייב לעשות את זה. זאת הכנה לדיקטטורה".

"השאלה העיקרית היא: מהו המקור החוקי של היועצת המשפטית לממשלה בבואה להגיד שצריך לפטר שר שלא חשוד ולא נאשם? ואני רוצה להגיד לך ספוילר – זה אותו מקור חוקי שבשמו פסלו חוקים רגילים כאילו כי יש חוקה לישראל, ואחר כך פסלו את החוקה לישראל, את החלקים ממנה, בשם השד יודע מי".

"ולכן מה שאני מנסה להגיד הוא שכך… אני יודע שזה נשמע מוזר ואנשים אומרים 'אין טנקים ברחובות' וכולי, אבל אם בסוף בג"ץ הוא הפוסק הסופי בהכל, והוא לא צריך אפילו לטרוח ולהגיד לשרים, להגיד למדינה מהו המקור החוקי שבשמו הוא מדיח שרים, הוא מונע את הדחת היועמ"שית, הוא מונע את סגירת גל"צ, הוא מונע כל מיני דברים אחרים ופוסל חוקי יסוד – זה הדבר הכי קרוב לדיקטטורה, ומי שיעשה את זה הוא בעצמו לדעתי…"