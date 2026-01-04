הותר לפרסום כי נשיא בית המשפט המחוזי בב"ש בני שגיא, הוא ההרוג בתאונת הדרכים בכביש 6 סמוך לאל עזי. מותו של שגיא בן ה- 54 נקבע במקום

הותר לפרסום כי נשיא בית המשפט המחוזי בב"ש בני שגיא, הוא ההרוג בתאונת הדרכים הערב (ראשון) בכביש 6 סמוך לאל עזי. מותו /של שגיא בן 54 נקבע במקום.

הוא למד תואר במשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה. בשנים 1999-2000 הוא התמחה אצל ד"ר עמנואל נוה ז"ל, מנהל המחלקה האזרחית בפרקליטות מחוז מרכז.

במאי 2000 הוא הוסמך כעו"ד וב-2005 סיים לימודי מוסמך במשפטים באוניברסיטת תל אביב בין תפקידו לאורך השנים. הוא גם הרצה במספר מכללות בתחומי המשפט. ביוני 2007 מונה לשופט בית משפט השלום תל אביב., ולאחר מכן גם בשלום. החל משנת 2010 ביוני 2024 מונה לכהונת נשיא בפועל בית המשפט המחוזי באר שבע. באפריל 2025 מונה לכהונת נשיא בית המשפט המחוזי באר שבע.

פרמדיקים במד"א רועי חזי וצבי זילברמן, וחובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א מאיר אביבי סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת במעורבות רוכב אופנוע ורכב. כשהגענו למקום התאונה ראינו את רוכב האופנוע שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הפציעה שלו הייתה קריטית, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

יריב לוין על בני שגיא: "שופט יוצא דופן"

משטרת ישראל החלה בחקירת נסיבות התאונה. על פי החשד רכב שעלה מהשטח פגע ברוכב אופנוע, כתוצאה מהתאונה נפגע רוכב האופנוע במצב אנוש, על פי גורמי הרפואה שהגיעו למקום. שוטרי תחנת קרית מלאכי ובוחני תאונות הדרכים החלו בחקירת נסיבות התאונה.

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הגיב להודעה: " קיבלתי בתדהמה ובצער רב את הידיעה על מותו בטרם עת של נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, כב׳ השופט בני שגיא. הנשיא שגיא היה משפטן מבריק, שופט יוצא דופן, אהוד ומוערך על ידי עורכי דין ומתדיינים כאחד. הנשיא שגיא קיבל על עצמו את המשימה המורכבת של ניהול בית המשפט המחוזי בבאר שבע, והפך אותו כבר בראשית כהונתו לבית משפט שנהנה מאמון ציבורי רחב".

הנשיא שגיא היה בעל יכולות ניהול יוצאות דופן ויחסי אנוש נדירים. כל אלה, לצד ידע מקצועי רחב, הקנו לו מעמד של סמכות מקצועית וניהולית, הן בקרב עמיתיו השופטים, הן בקרב עורכי הדין, והן בקרב כלל הציבור שנחשף לעשייתו. הנשיא שגיא יחסר מאוד למערכת המשפט בכלל, לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בפרט, ולי באופן אישי. אני שולח תנחומים מעומק לבי למשפחתו, לחבריו ולעמיתיו. יהי זכרו ברוך".

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב לבשורה הקשה: " ‏המום וכואב על מותו הטראגי של נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, השופט בני שגיא. השופט שגיא היה משפטן מבריק וחד תפיסה, שופט אדיר ששילב ידע מקצועי עצום עם יושרה יוצאת דופן".

"התרשמתי מרחוק כל העת מהתמהיל הנדיר שהוא שיקף: שופט בעל שיעור קומה וסמכותי, עם סיפור אישי מרגש, שהיה ידוע בראש ובראשונה כאדם ערכי, עניו וטוב לב, אשר ראה תמיד את האדם שעומד מולו ושאף לשלום ולגישור. מערכת המשפט איבדה היום את אחד מטובי בניה ומנהיגיה. אני שולח חיבוק חם ותנחומים עמוקים למשפחתו האהובה ולכל מוקיריו. יהי זכרו ברוך".