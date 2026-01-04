פרמדיקים במד"א רועי חזי וצבי זילברמן, וחובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א מאיר אביבי סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת במעורבות רוכב אופנוע ורכב"

הקטל בדרכים: תאונה קשה הערב (ראשון) בין רוכב אופנוע ורכב בכביש 6 סמוך לאל עזי. חובשים ופרמדיקים של מד"א דיווחו על גבר בן 54, ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית, וקבעו את מותו במקום.

פרמדיקים במד"א רועי חזי וצבי זילברמן, וחובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א מאיר אביבי סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת במעורבות רוכב אופנוע ורכב. כשהגענו למקום התאונה ראינו את רוכב האופנוע שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הפציעה שלו הייתה קריטית, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

משטרת ישראל החלה בחקירת נסיבות התאונה. על פי החשד רכב שעלה מהשטח פגע ברוכב אופנוע, כתוצאה מהתאונה נפגע רוכב האופנוע במצב אנוש, על פי גורמי הרפואה שהגיעו למקום. שוטרי תחנת קרית מלאכי ובוחני תאונות הדרכים החלו בחקירת נסיבות התאונה.