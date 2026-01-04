משרד הבריאות קורא לכל מי שבא במגע עם בעלי חיים באזור הקיבוץ אשדת יעקב, במהלך השבועיים האחרונים לפנות בדחיפות לקבלת טיפול מונע

משרד הבריאות פרסם עדכון מדאיג על הימצאות תן נגוע במחלת הכלבת בקיבוץ אשדות יעקב מאוחד שבמועצה האזורית עמק הירדן. למרות שבשלב זה לא ידוע על מגע ישיר בין התן הנגוע לבין בני אדם, במערכת הבריאות לא לוקחים סיכונים ומבקשים מכל מי שייתכן כי בא במגע, או שבעלי החיים שברשותו באו במגע עם בעל חיים משוטט באזור האירוע, לפעול באופן מיידי. הקריאה רלוונטית לכל מי ששהה באזור בין התאריכים 12 בדצמבר ועד ה-27 בדצמבר 2025.

הציבור מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות כנרת או ללשכה הקרובה למקום המגורים כדי לשקול מתן טיפול מונע מציל חיים. במשרד מדגישים כי לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע, יש לפנות לחדר מיון בבית חולים.

כמו כן, על הורים לילדים באזור לקיים בירור מעמיק עם ילדיהם כדי לוודא שלא היו במגע עם בעלי חיים חשודים מבלי לדווח על כך. בעלי חיות מחמד מתבקשים ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי לווידוא מצב החיסון של חיותיהם, ומומלץ להעביר את המידע גם למטיילים ולנופשים ששהו ביישוב ובסביבתו בתקופה המדוברת.

במשרד הבריאות מזכירים כי מחלת הכלבת היא קטלנית, ועל כן בכל מקרה של נשיכה או שריטה על ידי בעל חיים, יש לשטוף מיד את האזור במים זורמים וסבון, לחטא את המקום בחומרי חיטוי ולגשת ללא שיהוי לבדיקת צורך בטיפול מונע. הטיפול המוקדם הוא קריטי למניעת התפתחות המחלה, ועל כן הערנות הציבורית באזור עמק הירדן הכרחית למניעת הידבקות.