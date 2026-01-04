החקירה אחר החשוד נמשכה מספר שבועות. התושב נעצר בחשד לביצוע עבירות מין חמורות בקטינה, לאחר קבלת עדותה של הנפגעת, מתוכה עלתה מסכת מעשי אינוס ומעשי סדום, כל אלו נמשכו במשך שנים, מאז גיל 4

פרשה קשה בגוש עציון: המשטרה עצרה תושב אחד היישובים בגוש, בחשד שביצע עבירות מין בקטינה במשך 6 שנים, מאז שהיא בת 4. הפרקליטות צפויה להגיש נגדו מחר (שני) כתב אישום.

החקירה אחר החשוד נמשכה מספר שבועות. התושב נעצר בחשד לביצוע עבירות מין חמורות בקטינה, לאחר קבלת עדותה של הנפגעת במשטרה, מתוכה עלתה מסכת מעשי אינוס ומעשי סדום, כל אלו נמשכו במשך שנים, מאז גיל 4.

מיד עם פתיחתה של החקירה בוצעו מגוון פעולות מורכבות ומקצועיות על ידי חוקרי המשטרה וגורמי מקצוע נוספים, פעולות שכללו בין היתר איסוף ראיות ועדויות וביסוס החשדות כלפי אותו חשוד.

בתאריך 23.12 אותר ונעצר החשוד במעשים החמורים ובמסגרת חקירתו, נעתר בימ"ש לבקשת נציג היחידה החוקרת והורה מעת לעת על הארכת ימי מעצרו, לטובת מיצוי חקירתו. בימים האחרונים, הצליחו חוקרי תחנת עציון במקצועיות רבה לגבש תשתית ראייתית כלפיו. הוא נעצר עד תום ההליכים, ומעצרו הוארך עד לתאריך 5.1.26.