במערכת הפוליטית נחשפים פרטים חדשים על המגעים בין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לבין חבר הכנסת גדי איזנקוט לקראת הבחירות הבאות.
על פי דיווח של מתי טוכפלד באתר "מעריב", השניים ניהלו שיחות מתקדמות מאוד במטרה לגבש רשימה משותפת, כאשר איזנקוט היה אמור להביא עמו קבוצה שלמה של דמויות הדורשות שריון, ובהן גם השר לשעבר מתן כהנא הנחשב למקורב לשני האישים. אולם, המגעים שהלכו והתהדקו נתקלו במכשול משמעותי בעקבות הופעתו של איזנקוט באולפן טלוויזיה, שם הצהיר כי המטרה של החלפת נתניהו קודמת לכל שיקול קואליציוני אחר.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
המשמעות הנגזרת מדבריו של איזנקוט, לפיה אין לו מניעה להקים ממשלת מיעוט הנשענת על קולות המפלגות הערביות, הוגדרה בסביבתו של בנט כלא פחות מפיגוע פוליטי. לאחר אירועי ה-7 באוקטובר, ההערכה הרווחת היא כי אין כיום קהל מצביעים בימין, גם לא בימין המתון והרך ביותר, המסוגל לקבל שותפות קואליציונית עם רע"ם או עם הרשימה המשותפת. הצהרה זו הציבה את בנט בעמדה בעייתית מול קהל היעד שלו, הזוכר היטב את הביקורת על הממשלה הקודמת שהקים.
בעקבות הדברים החליט בנט להקפיא את המגעים עם איזנקוט ולצאת לסבב התייעצויות וחשיבה מחודשת במסדרונות האחוריים של הפוליטיקה. למרות המשבר הנוכחי, ההערכה היא כי תוכנית החיבור בין השניים לא נגוזה לחלוטין. בנט עשוי להמתין לשעת כושר עתידית שבה הנושא יישכח או שאיזנקוט יצליח לעמעם את המסר שהעביר, אך לעת עתה השותפות המסתמנת נמצאת תחת סימן שאלה גדול לנוכח הפערים האידיאולוגיים בסוגיית השותפות עם המפלגות הערביות.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
לוי כהן
שניים ש ב ו ו ד א ו ת--------לא יעברו את אחוז החסימה------------חבל ...
שניים ש ב ו ו ד א ו ת--------לא יעברו את אחוז החסימה------------חבל על זמנם וזמננוהמשך 17:18 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
פטריוט
יעמעם את תגובתו. אתם צריכים להתבייש שבגלל אתם חושבים לצרף את המחבלים במדינת ישראל בתמיכתם בזבל הפלשתיני17:45 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלום
נפתלי בנט זה נוכל מספר אחד המדינה שהכיר את כל המדינה במצ״ח נחושה מה יש בכלל לדבר מי שבכר בו זה הבנאדם הכי מפגר והכי טיפש שיש במדינה רק טיפשים...
נפתלי בנט זה נוכל מספר אחד המדינה שהכיר את כל המדינה במצ״ח נחושה מה יש בכלל לדבר מי שבכר בו זה הבנאדם הכי מפגר והכי טיפש שיש במדינה רק טיפשים ומטומטמים יכולים לבחור בו בנאדם פיקח בוחר רק ביבי נתניהוהמשך 18:04 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימוקרט
הלך הזרזיר לעורב חחחח הנוכל השקרן הגדול בנט .18:11 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זהירות!!! נוכל לפניך!!!
בנט שוב פעם חושב להטל בציבור כלפי חוץ הוא מקפיא ריצה משותפת עם אייזנקוט אבל בפנים יש לו תכנית מסודרת.18:19 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימוקרט
הלך הזרזיר לעורב חחחח הנוכל השקרן הגדול בנט .18:11 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלום
נפתלי בנט זה נוכל מספר אחד המדינה שהכיר את כל המדינה במצ״ח נחושה מה יש בכלל לדבר מי שבכר בו זה הבנאדם הכי מפגר והכי טיפש שיש במדינה רק טיפשים...
נפתלי בנט זה נוכל מספר אחד המדינה שהכיר את כל המדינה במצ״ח נחושה מה יש בכלל לדבר מי שבכר בו זה הבנאדם הכי מפגר והכי טיפש שיש במדינה רק טיפשים ומטומטמים יכולים לבחור בו בנאדם פיקח בוחר רק ביבי נתניהוהמשך 18:04 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
פטריוט
יעמעם את תגובתו. אתם צריכים להתבייש שבגלל אתם חושבים לצרף את המחבלים במדינת ישראל בתמיכתם בזבל הפלשתיני17:45 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוי כהן
שניים ש ב ו ו ד א ו ת--------לא יעברו את אחוז החסימה------------חבל ...
שניים ש ב ו ו ד א ו ת--------לא יעברו את אחוז החסימה------------חבל על זמנם וזמננוהמשך 17:18 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר