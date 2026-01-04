ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עצר את המגעים המתקדמים לריצה משותפת עם גדי איזנקוט, זאת לאחר שהרמטכ"ל לשעבר לא שלל הקמת ממשלה הנשענת על קולות הח"כים הערבים

במערכת הפוליטית נחשפים פרטים חדשים על המגעים בין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לבין חבר הכנסת גדי איזנקוט לקראת הבחירות הבאות.

על פי דיווח של מתי טוכפלד באתר "מעריב", השניים ניהלו שיחות מתקדמות מאוד במטרה לגבש רשימה משותפת, כאשר איזנקוט היה אמור להביא עמו קבוצה שלמה של דמויות הדורשות שריון, ובהן גם השר לשעבר מתן כהנא הנחשב למקורב לשני האישים. אולם, המגעים שהלכו והתהדקו נתקלו במכשול משמעותי בעקבות הופעתו של איזנקוט באולפן טלוויזיה, שם הצהיר כי המטרה של החלפת נתניהו קודמת לכל שיקול קואליציוני אחר.

המשמעות הנגזרת מדבריו של איזנקוט, לפיה אין לו מניעה להקים ממשלת מיעוט הנשענת על קולות המפלגות הערביות, הוגדרה בסביבתו של בנט כלא פחות מפיגוע פוליטי. לאחר אירועי ה-7 באוקטובר, ההערכה הרווחת היא כי אין כיום קהל מצביעים בימין, גם לא בימין המתון והרך ביותר, המסוגל לקבל שותפות קואליציונית עם רע"ם או עם הרשימה המשותפת. הצהרה זו הציבה את בנט בעמדה בעייתית מול קהל היעד שלו, הזוכר היטב את הביקורת על הממשלה הקודמת שהקים.

בעקבות הדברים החליט בנט להקפיא את המגעים עם איזנקוט ולצאת לסבב התייעצויות וחשיבה מחודשת במסדרונות האחוריים של הפוליטיקה. למרות המשבר הנוכחי, ההערכה היא כי תוכנית החיבור בין השניים לא נגוזה לחלוטין. בנט עשוי להמתין לשעת כושר עתידית שבה הנושא יישכח או שאיזנקוט יצליח לעמעם את המסר שהעביר, אך לעת עתה השותפות המסתמנת נמצאת תחת סימן שאלה גדול לנוכח הפערים האידיאולוגיים בסוגיית השותפות עם המפלגות הערביות.