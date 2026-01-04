הצוות שהגיע למקום זיהה בור ובו ילד בן 7 שככל הנראה ירד בצורה עצמאית לבור, ונקלע למצוקה. צוותי היחידה לחילוצים מיוחדים בנו במקום עמדה ועלייה הרכיבו מערכת חבלים לטובת ירידה לבור. צפו בתיעוד

לוחמי אש ממרחב בנימין, בסיוע צוות של היחידה לחילוצים מיוחדים ממרחב שומרון פעלו אחר הצהריים (ראשון) לחילוץ ילד שירד לבור בעומק של 14 מטרים ביישוב אחיה בגבעות שילה.

הצוות שהגיע למקום זיהה בור ובו ילד בן שבע שעל פי תחקור ראשוני ירד בצורה עצמאית לבור, ונקלע למצוקה. צוותי היחידה לחילוצים מיוחדים בנו במקום עמדה ועלייה הרכיבו מערכת חבלים לטובת ירידה לבור, וחילוץ את הילד.

רב רשף צחי בן אהרון מפקד המשמרת: "הצוותים שהגיעו למקום פעלו במהירות על מנת לחלץ את הילד עוד בטרם רדת החשיכה. עם הגעת הצוותים, יצרו קשר עם הילד, הרגיעו אותו, והסבירו לו על מהלך החילוץ. המחלץ ירד אל תוך הבור, ורתם את הילד למערכת החבלים. לוחמי אש חילצו את הילד כשמצבו הוגדר טוב."