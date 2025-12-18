נער שיצא לטייל בטיול במסגרת של תנועת הנוער, סטה ממסלול הקבוצה ומהר מאוד מצא את עצמו במקום מסוכן. הוא נאלץ לחכות במקום עד שהגיעו צוותי חילוץ של כב"ה. צפו בתיעוד הדרמטי

דרמה אדירה בטיול של בני עקיבא: נער חולץ ממצוק בסרטבה בטיול בבקעת הירדן, במזל רב הצליחו צוותי החילוץ לחלצו באור יום.

הנער ככל הנראה סטה ממסלול הקבוצה איתה טייל, והגיע למדרון סמוך לסטבה בבקעת הירדן כאשר לא הייתה לו את היכולת לחזור על עקבותיו – והוא בעצם נשאר תקוע, כאשר בצעדים נוספים היה עלול להדרדר לתהום.

למקום הוזנקו צוותים של לוחמי אש ממרחב שומרון, יחד עם לוחמי היחידה לחילוצים מיוחדים. עם הגעתם לזירה זיהו הלוחמים את מיקום הנער, והחלו בהיערכות לביצוע פעולות חילוץ. הנער היה ממוקם במדרון מרחק עשרות מטרים מנקודה בטוחה ללא יכולת תנועה, עם סכנת נפילה מידית למדרון.

לוחמי האש מהיחידה לחילוצים מיוחדים פעלו במהירות מיקמו את אמצעי החילוץ והחלו בביצוע פעולות ירידה מבוקרת של לוחם היחידה לעבר הנער.עם הגעת הלוחם לנער, בוצעה בדיקה רפואית ראשונית והכנתו לחילוץ אל מקום מבטחים.

לאחר פעולות חילוץ , תוך שמירה על בטיחות הלוחמים והנפגע, הועבר הנער בהצלחה למקום בטוח כשהוא בהכרה מלאה להמשך טיפול רפואי.

רס"ל ראובן שלי ממלא מקום מפקד היחידה לחילוצם מיוחדים אמר כי "מדובר בחילוץ שבוצע בתנאים לא פשוטים. פעלנו במהירות כדי שהחילוץ לא יסתיים בחשיכה. לשמחתי האירוע הסתיים כשהנער בריא ושלם"