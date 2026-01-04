המהומות באיראן מתלהטות. מפגינים איראנים סיפרו לחדשות I24 כי יש להם קשיים ברשת האינטרנט. הם חוששים מחסימה מוחלטת בימים הקרובים

הדיווח מגיע זמן קצר לאחר מפקד כוחות האכיפה הכלליים באיראן, אחמדרזה ראדאן, הודיע כי בימים האחרונים בוצעו מעצרים ממוקדים של מפגינים באיראן שלטענת המשטרה היו מעורבים בארגון והובלת חוסר השקט סביב גל המחאות במדינה.

לדברי ראדאן, במהלך שני הלילות האחרונים נכנסו לסדר היום של המשטרה פעולות אכיפה ייעודיות, שבמסגרתן נעצרו אנשים שפעלו, לדבריו, הן ברשתות החברתיות והן בזירת ההתקהלויות עצמן, במטרה לעורר את הציבור ולהרחיב את המחאות. פרשן 'ידיעות אחרונות' נחום ברנע, התייחס היום לביקורו של ראש הממשלה נתניהו אצל דונלד טראמפ בארה"ב, וטוען כי לא תהיה תקיפה באיראן או בלבנון.