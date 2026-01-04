יעל שלביה מתארחת בעמדה של אסי עזר ורותם ב"הכוכב הבא". במהלך השיחה נשאלת השאלה הבלתי נמנעת על הזוגיות עם נהג הפורמולה 1 לאנס סטרול – והתגובה מגיעה

היום (ראשון) זה קורה: יעל שלביה מגיעה להתארח בעמדה של אסי עזר ורותם ב"כוכב הבא", כחלק מהפעילות המקבילה שלה באפליקציית V1 – שם היא מגישה תוכנית ראיונות משלה עם מתמודדי התוכנית.

צפו בהצצה לפרק של "הכוכב הבא" עם יעל שלביה

"את מי אתה הכי רוצה לראיין? – אותך"

האווירה התחילה קלילה וכיפית, עד שהגיע הרגע שבו יעל שאלה את אסי את השאלה המתבקשת: "את מי אתה הכי רוצה לראיין?" ואסי, בלי למצמץ: "אותך."

נהג פורמולה 1

ואז אסי שואל את השאלה הבלתי נמנעת: מה קורה בינה לבין נהג הפורמולה 1 לאנס סטרול? יעל מובכת, צוחקת ואומרת: "לאן הכנסתי את עצמי?"

זוגיות מתחת לראדר

שלביה מנהלת בחודשים האחרונים זוגיות עם נהג המרוצים היהודי-קנדי לאנס סטרול, בנו של המיליארדר לורנס סטרול, בעלי קבוצת הפורמולה 1 אסטון מרטין. השניים שומרים על פרופיל נמוך יחסית, אך עצם ההתייחסות הפומבית לקשר, גם אם במבוכה, מסמנת שלב נוסף ביחסים.