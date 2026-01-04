ראש עיריית קרית שמונה אביחי שטרן, מגיב לחשיפה המטרידה על חיזבאללה, שניסה לקנות דירות בעיר ומגיב: "כל דחייה נוספת מסכנת את עתיד העיר"

ראש עיריית קרית שמונה אביחי שטרן, מגיב לחשיפה השר יצחק וסרלאוף היום (ראשון) בישיבת הממשלה, שטען כי חיזבאללה ניסה לקנות דירות בקרית שמונה באמצעות ערבי ישראל בשביל להשתלט על העיר מבפנים.

בדבריו הוא אמר: "בוודאי שגם חיזבאללה מבין את המיקום הייחודי והחשיבות האסטרטגית של קרית שמונה, והיה שמח לערער אותה מבפנים ומבחוץ. ייתכן שהוא ניסה. ממה שאני מכיר, זה לא צלח! תושבי קרית שמונה מוכיחים שוב מאיזה חומר חזק הם עשויים וזו הסיבה.

להפך: ההתיישבות בקרית שמונה מתחזקת, ובאופן ברור דווקא מכיוון מגזר הציונות הדתית ומשפחות שמגיעות לעיר מתוך אהבה, שליחות ואמונה, ובוחרות לבנות כאן בית. המציאות של קרית שמונה מחייבת את ממשלת ישראל לפעול עכשיו".

עוד הוא הוסיף: "לא בהצהרות ולא בעתיד הרחוק אלא בהחלטה ייעודית, מיידית וברורה לחיזוק קיית שמונה כלכלית, קהילתית וביטחונית, בשל משמעותה האסטרטגית לציונות ולביטחון מדינת ישראל. חיזבאללה מבין את זה וכדאי שגם ממשלת ישראל תבין את זה.

אני מודה לשר וסרלאוף על העשייה והמחויבות למען קרית שמונה, אך לצד זאת אומר בצורה חד-משמעית: קרית שמונה חייבת החלטת ממשלה ייעודית עכשיו. כל דחייה נוספת מסכנת את עתיד העיר ואסור שזה יקרה".