ראש הממשלה נתניהו פתח את ישיבת הממשלה הראשונה מאז חזרתו מהביקור המדיני המיוחד בארצות הברית. נתניהו חשף אמירות משיחותיו עם הנשיא טראמפ, שיבח את המבצע האמריקאי בוונצואלה ואף שיבח את השר בן גביר על פעולות האכיפה בנגב.

בפתח ישיבת הממשלה בירושלים, ציין ראש הממשלה נתניהו את ביקורו החם בארצות הברית ושיבח את הקשר החזק בין המדינות ואת הקשר האישי בינו לבין הנשיא טראמפ.

משם פנה ראש הממשלה לחוות את דעתו על שורה של מהלכים המתרחשים מסביב לעולם, וחשף גם פרטים מהשיחות בינו לבין הנשיא דונלד טראמפ.

עזה, איראן והקווים האדומים

נתניהו הדגיש כי בשיחות עם טראמפ הובהר מחדש התנאי המרכזי להתקדמות בזירה העזתית: פירוק חמאס מנשקו. לדבריו, מדובר בתנאי הכרחי ויסודי, ללא גמישות.

באשר לאיראן, אמר ראש הממשלה כי קיימת עמדה משותפת עם וושינגטון של אפס העשרה, הוצאת כ־400 קילוגרמים של חומר מועשר משטח איראן, והחלת פיקוח הדוק ואמיתי על האתרים. על רקע גל האירועים האחרונים במדינה, הוסיף נתניהו אמירה בעלת משקל: “אנחנו מזדהים עם המאבק של העם האיראני, עם השאיפות שלו לחופש, חירות וצדק. ייתכן מאוד שאנחנו עומדים ברגע שבו העם האיראני לוקח את גורלו בידו.” הסביר ראש הממשלה.

ונצואלה והציר האמריקני

בהתייחסות לזירה הגלובלית, הביע נתניהו תמיכה מלאה בהחלטת ארצות הברית ובמבצע שבוצע ב־ונצואלה, ושיבח את כוחות הצבא האמריקנים על ביצוע “מבצע מושלם”. לדבריו, באמריקה הלטינית ניכר מהפך אזורי עם מדינות החוזרות לציר האמריקני, וכך באופן טבעי גם לקשרים עם ישראל.

משילות בנגב וחיזוק האכיפה

בסיום דבריו, שיבח ראש הממשלה את המאמצים להשבת המשילות בנגב, את הרפורמות בשירות בתי הסוהר, את בניין הכוח של המשמר הלאומי ואת חיזוק משטרת ישראל. נתניהו הפתיע והודיע כי בכוונתו לבקר בנגב בימים הקרובים יחד עם השר בן גביר, והדגיש כי הממשלה כולה מעניקה גיבוי למהלכים.

לדברי ראש הממשלה, “היוזמות הללו מבורכות—והתוצאות בשטח מוכיחות שניתן לפעול בנחישות ולחזק את הביטחון והמשילות.”