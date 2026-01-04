סגנית הנשיא לשעבר קמלה האריס פתחה במתקפה על הפעולה של ממשל טראמפ ללכידת מאדורו, וספגה אש וטענות על צביעות פוליטית

קמלה האריס, יריבתו של טראמפ במהלך בחירות 2024, ועל פי דיווחים מסביבת המפלגה הדמוקרטית, מי שעוד מתכננת להתמודד שוב ב-2028, יצא למתקפה נגד פעולת הנשיא טראמפ ללכידת הדיקטטור של ונצואלה, ניקולאס מאדורו.

האריס תקפה את טראמפ ברשתות החברתיות, וכתבה: "הפעולה של דונלד טראמפ בוונצואלה לא הפכה את ארה"ב לבטוחה יותר, חזקה יותר, או זולה יותר לציבור".

"מאדורו הוא דיקטטור ברוטאלי וחסר לגיטימיות. אך זה לא משנה את העובדה כי פעולה זו הייתה לא חוקית ולא נבונה. ראינו את הסרט הזה כבר, מלחמות לשינוי משטר או למען נפט מדרדרות לכאוס, וארצות הברית תשלם את המחיר".

"האזרחים האמריקאים לא ביקשו את זה, הם לא רוצים את זה, והם עייפים מהשקרים שלכם" האשימה האריס.

אך ככל הנראה, האישה המובילה של המפלגה הדמוקרטית, לא ציפתה למה שהגיע אחרי זה.

שורה של מגיבים ברשתות, ביניהם גם עובדי ממשל לשעבר תחת האריס, הזכיר לסגנית הנשיא לשעבר כי גם תחתה ותחת ביידן, פעלה ארצות הברית ללכידת מאדורו.

ואפילו בהוראות ישירות שיצאו תחת פיקוחה, בזמן כהונת ביידן מונתה האריס כסגנית נשיא אל "צארית ההגירה", אחראית להקטנת תופעת ההגירה הבלתי חוקית מהגבול הדרומי.

ומשרד ההגירה תחת פיקודה הציע לא פחות מ-25 מיליון דולר על מידע שיביא ללכידתו של מאדורו, עובדה מביכה במיוחד לסגנית הנשיא לשעבר.