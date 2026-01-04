הנשיא טראמפ רמז לצד נתניהו על הפעולה ללכידת נשיא וונצואלה ניקולאס מאדורו, שהתעכבה לבסוף מספר ימים, האם נתניהו היה אמור לעמוד לצד טראמפ?

האם ראש הממשלה נתניהו היה אמור להיות יחד עם הנשיא דונלד טראמפ, בזמן הפלישה לוונצואלה וחטיפת הנשיא מאדורו אל ארצות הברית?

בזמן קבלת ראש הממשלה נתניהו אל אחוזתו הפרטית בפלורידה, מאר-א לאגו, רמז נשיא ארצות הברית באמירה שנבחנה רבות, אך נשכחה מהר.

"אולי יהיו לנו הפתעות יחד לערב ראש השנה החדשה" הבליח הנשיא טראמפ, והרים את גבותיהם של רבים בעולם, אשר תהו בקשר לפשר המסר המסתורי.

כעת, לאחר חטיפת מאדורו והבאתו לארצות הברית, אפשר לומר בביטחון די גבוה, כי אנחנו יודעים למה התכוון נשיא ארצות הברית.

על פי פרסומים רבים בארצות הברית, ואפילו מידע רשמי שנמסר על ידי משרד המלחמה בבית הלבן, המבצע לחטיפתו של מאדורו הוקפא ונשמר בכוננות מספר לילות, כתוצאה מתנאי מזג אוויר קשים בשטח וונצואלה, שלא אפשרו להוציא לפועל מהלך פלישה מהיר ודיסקרטי.

על פי אותו מידע, המבצע הוקפא במצב של כוננות, במשך 4 ימים, עד שיצא לפועל בליל השלישי לינואר. על כן, במידה והמבצע לא היה עובר למצב כוננות בעקבות מזג האוויר, הוצאתו לפעול הייתה מתרחשת בלילה בין ה-31 לדצמבר לראשון לינואר, ליל השנה החדשה.

עוד באותו נושא נתניהו מהלל את טראמפ: "מברכים על מנהיגותך ההיסטורית" 20:12 | יאיר אמר 4 0 😀 👏

את אותו ליל שנה חדשה אשר ראש הממשלה נתניהו והנשיא דונלד טראמפ חגגו שניהם יחדיו, באחוזת הנשיא בפלורידה.

מעניין לתהות אם הפעולה הייתה יוצאת ליעדה בתאריך המקורי האם נתניהו היה יושב לצד טראמפ בחדר המצב, או מאגף את הנשיא בזמן מסיבת העיתונאים הדרמטית.

בכל מקרה, אמירתו המסתורית של טראמפ התבהרה אמש ונחשף כי ההפתעה הייתה לכידתו של מאדורו בוונצואלה, דבר שבוודאי הקל את נשימתו של הדיקטטור האיראני עלי חמינאי, אשר בסביבתו כבר החלו לחשוש ממתקפת פתע ישראלית אמריקאית.